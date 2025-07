Larissa Manoela reage a crítica de Sonia Abrão com deboche

© Reprodução / TV Globo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Larissa Manoela mostrou que não está disposta a deixar passar críticas sem resposta. Após ser alvo de comentários negativos feitos por Sonia Abrão sobre sua atuação em "Além da Ilusão", a atriz usou suas redes sociais para reagir com uma combinação de reflexão e deboche.

A apresentadora do programa A Tarde É Sua, da Rede TV!, participou do De Frente com Blogueirinha, na segunda-feira (7), e aproveitou a conversa para dizer que não gostou da performance da atriz na segunda fase da novela da Globo.

"Ela começou bem. A primeira fase foi ótima, mas depois foi uma canastrice total", disse Sonia, sem poupar palavras. Apesar de ter reconhecido o talento da atriz, a jornalista foi direta ao afirmar que o desempenho de Larissa deixou a desejar conforme a trama avançava.

Horas depois da repercussão da entrevista, Larissa Manoela compartilhou no X (antigo Twitter) uma sequência de mensagens que, embora não mencionassem diretamente Sonia, foram interpretadas como resposta à crítica.

Na primeira publicação, ela adotou um tom mais moderado: "Nem tudo são flores e comentários bons. Quando digo que vejo tudo, é porque vejo mesmo -inclusive os negativos. Críticas fazem parte. As construtivas ajudam, agregam. As negativas, a gente digere como pode e tenta não deixar que consumam a gente", escreveu.

Na sequência, a atriz trocou a diplomacia pela ironia: "Não gostou? Calma que tem mais. Hoje, inclusive, vai ao ar mais uma. Atura ou surta kkkkk".

A resposta de Larissa não é um episódio isolado. A atriz é conhecida por rebater comentários defendendo sua trajetória, da transição do público infantojuvenil para novelas adultas, e mantém uma base fiel de fãs que costuma apoiá-la nesses momentos de exposição.

No ar atualmente com novos trabalhos e ativa nas redes, também vem equilibrando sua carreira com a vida pessoal, após se casar com o ator André Luiz Frambach.

