Justiça: influenciadora diz que pode ser ouvida no caso Neymar x Piovani

A influencer e criadora de conteúdo adulto Fernanda Campos voltou aos holofotes após entrevista ao podcast Super Life, apresentado por Má Brito. A ex-Fazenda confirmou pela primeira vez que pode ser ouvida pela Justiça no processo que envolve Neymar Jr. e Luana Piovani.

“Meu advogado já me alertou sobre isso, devo ser ouvida nesse caso. Não estou envolvida diretamente no caso, mas se a Justiça e a defesa da Luana entenderem que posso falar da traição dele, vou dizer a verdade, tudo o que aconteceu. Aliás, essa história toda é pública”, diz.

A possibilidade de Fernanda ser ouvida surge após os advogados de Luana Piovani solicitarem o depoimento de pessoas próximas ao jogador para reforçar as declarações dela própria, que responde por difamação contra Neymar. Em maio de 2024, ela afirmou que o craque era 'mau caráter', ignóbil', 'péssimo pai' e 'escroto'.

Embora o processo tramite em segredo de Justiça, Fernanda poderia apresentar provas relevantes e legais sobre o comportamento de Neymar e de seu entorno. Apesar da polêmica, a influencer adotou um tom sereno e responsável. Ela destacou que não tem a intenção de atacar ou prejudicar o jogador, com quem já teve um envolvimento polêmico em 2023.

“Todo mundo já sabe que existem conversas, prints... ele traiu e ponto final. Isso é ser mau caráter? Aí a Justiça vai decidir. Não tenho mais contato com ele, mas não estou mais bloqueada nas redes”, contou rindo. “Não vou prejudicar ninguém, vou contar a verdade. Simplesmente isso, nada a esconder”, garante.

A declaração reascende a disputa judicial entre o atacante e a atriz. Fernanda, que já foi apontada como “pivô” de uma crise no relacionamento entre Neymar e Bruna Biancardi, preferiu não comentar o caso diretamente, mas deixou claro que está disposta a colaborar, com responsabilidade e verdade.

“O que aconteceu no passado me ensinou muito. Hoje, escolho a verdade como caminho – por mim, pela minha consciência e pelas pessoas que me acompanham. Não fiz nada de errado, quem traiu foi ele. E quem mentiu para mim, dizendo que estava solteiro, foi ele também”.

Leia Também: Nasce Mel, segunda filha de Neymar Jr. e Bruna Biancardi

Mel, segunda filha do jogador Neymar Jr. com a influenciadora Bruna Biancardi, nasceu na madrugada deste sábado (5), em São Paulo. O parto aconteceu no Hospital São Luiz Star, localizado na zona sul da capital paulista.

De acordo com informações divulgadas pelo portal LeoDias, Bruna passou por uma cesariana de emergência após o rompimento da bolsa. Ela foi levada de ambulância até o hospital, onde o procedimento foi realizado durante a madrugada.

Bruna Biancardi anunciou a gestação de Mel no dia 25 de dezembro de 2024, durante a celebração do Natal. Mel é a segunda filha de Neymar com Bruna, que já são pais de Mavie.

