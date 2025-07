Erika Januza termina noivado com fundador do AfroReggae

© Gshow

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Chegou ao fim o relacionamento da atriz Erika Januza, 40, com o educador social José Junior, 57, fundador da ONG AfroReggae.

Fontes próximas à atriz confirmaram o fim do noivado à reportagem. O ex-casal, até o momento, não se pronunciou.

Eles estavam juntos desde 2023 e haviam oficializado o noivado com uma festa em Niterói (RJ). Eles chegaram a anunciar o casamento para 2024, mas adiaram a data.

Erika e José Junior se conheceram em 2018, nos bastidores da série "Arcanjo Renegado" (Globoplay), produzida por ele e estrelada por ela.

Erika, atualmente, integra o time de apresentadoras do "Saia Justa" (GNT), ao lado de Eliana, Bela Gil e Juliette.

Leia Também: Cíntia Dicker diz que Scooby 'melhorou mil vezes' quando filho foi morar com eles

Nas férias de julho, a casa de Cíntia Dicker e Pedro Scooby fica cheia. Além do primogênito do surfista, Dom, 13, e da caçula, Aurora, os gêmeos Bem e Liz, 10 acabam de desembarcar de Portugal para passar o recesso escolar com o pai. Bem, Liz e Dom são filhos do casamento de Scooby com Luana Piovani.

São dois meses de férias, passados metade na Bahia e metade na casa do casal, no Rio. Depois disso, os gêmeos retornam para a casa da mãe, Luana Piovani, em Cascais -e a rotina do mais velho e da caçula, no Rio, também volta ao normal.

Desde que Dom, 13, veio morar no Brasil, Pedro Scooby "melhorou mil vezes" nas palavras de Cíntia. "Ele sempre foi um superpaizão, e agora está mais ainda. Com a responsabilidade do Dom morando aqui, ele está mais atento às questões de cuidado, ele sabe que tem escola, dever de casa", diz a modelo em entrevista à reportagem.

Ela conta que o marido também passou a dividir melhor as responsabilidades com relação a Aurora, de dois anos e meio. "O que a Luana [Piovani] cobrava dele, hoje me ajuda. Muita coisa ele foi aprendendo com ela. Eu nem precisei falar", diz Cíntia.

Casada com Scooby desde 2020, a top conta que sempre teve boa relação com a ex de seu marido, de quem chegou a ser vizinha em Cascais no início do relacionamento. "A gente sempre conversou, acho que mulher se entende melhor. Quando tinha alguma questão que precisava melhorar, ela sempre falava comigo", conta.

Em entrevista recente ao Fantástico, Luana Piovani também constatou a evolução do ex-marido, com quem foi casada entre 2011 e 2019. "Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida", disse ela sobre mandar o primogênito para morar com o pai. "Meu filho está feliz, meu ex-marido virou um pai melhor, mais responsável. Me surpreendendo positivamente."

