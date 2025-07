Cíntia Dicker diz que Scooby 'melhorou mil vezes' quando filho foi morar com eles

© <p>AgNews/Daniel Pinheiro </p>

(FOLHAPRESS) - Nas férias de julho, a casa de Cíntia Dicker e Pedro Scooby fica cheia. Além do primogênito do surfista, Dom, 13, e da caçula, Aurora, os gêmeos Bem e Liz, 10 acabam de desembarcar de Portugal para passar o recesso escolar com o pai. Bem, Liz e Dom são filhos do casamento de Scooby com Luana Piovani.

São dois meses de férias, passados metade na Bahia e metade na casa do casal, no Rio. Depois disso, os gêmeos retornam para a casa da mãe, Luana Piovani, em Cascais -e a rotina do mais velho e da caçula, no Rio, também volta ao normal.

Desde que Dom, 13, veio morar no Brasil, Pedro Scooby "melhorou mil vezes" nas palavras de Cíntia. "Ele sempre foi um superpaizão, e agora está mais ainda. Com a responsabilidade do Dom morando aqui, ele está mais atento às questões de cuidado, ele sabe que tem escola, dever de casa", diz a modelo em entrevista à reportagem.

Ela conta que o marido também passou a dividir melhor as responsabilidades com relação a Aurora, de dois anos e meio. "O que a Luana [Piovani] cobrava dele, hoje me ajuda. Muita coisa ele foi aprendendo com ela. Eu nem precisei falar", diz Cíntia.

Casada com Scooby desde 2020, a top conta que sempre teve boa relação com a ex de seu marido, de quem chegou a ser vizinha em Cascais no início do relacionamento. "A gente sempre conversou, acho que mulher se entende melhor. Quando tinha alguma questão que precisava melhorar, ela sempre falava comigo", conta.

Em entrevista recente ao Fantástico, Luana Piovani também constatou a evolução do ex-marido, com quem foi casada entre 2011 e 2019. "Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida", disse ela sobre mandar o primogênito para morar com o pai. "Meu filho está feliz, meu ex-marido virou um pai melhor, mais responsável. Me surpreendendo positivamente."

POSANDO COM AS KARDASHIANS

Dois anos após dar à luz Aurora, Cíntia, 38, acaba de estrelar uma campanha potente da nova coleção da Skims, marca de lingerie de Kim Kardashian, em collab com Roberto Cavalli. Para ela, o trabalho significou muito mais do que posar para mais uma grife estrelada: é o marco de uma nova fase profissional após as transformações da maternidade.

Cíntia, que carrega no portfólio campanhas para Tom Ford, Yves Saint Laurent, Victoria's Secret, Gucci, Ann Taylor, Tommy Hilfiger e Dolce & Gabanna, confessa que ainda fica nervosa após quase 25 anos de carreira.

O convite para posar para a Skims veio da fotógrafa Nadia Lee Cohen -que também é modelo e diretora de arte- e atual queridinha do mundo da moda. "Meu sonho era trabalhar com a Nadia, ela é a grande artista do momento. E ela me chamou! Ali, eu já ganhei meu dia", recorda.

O encontro com as Kardashians foi divertido, conta. "Parecia que eu estava no reality show delas. A Kris [Jenner], foi muito simpática, chegou me elogiando e se apresentou: 'Prazer, eu sou a Kris e essa é minha filha, Kim'", relembra Cíntia, aos risos.

Mas o ponto alto mesmo, diz a top, foram as fotos que fez sozinha com Nadia Lee Cohen. "Eu nem sabia se essas fotos iriam sair e no fim ficaram maravilhosas e repercutiram muito", comemora.

A GRANDE FAMÍLIA

A retomada ao trabalho veio com glória, mas não sem sacrifício. Foi a primeira vez que Cíntia passou tanto tempo longe da filha: um total de 16 dias. "Foi muito doloroso, foi sofrido", admite.

Aurora, que precisou passar por uma cirurgia delicada logo nas primeiras horas de vida, está cheia de saúde e é uma "moleca", conta a mãe. "Ela não anda, corre. Já quer surfar, sobe na prancha e fica na posição. Faz natação e estou pensando em colocar no karatê ou jiu-jítsu, porque ela é bem boyzinho. Vive fantasiada de Homem Aranha, Hulk. Vai no parquinho e encara os menininhos maiores que ela", se diverte a mãe.

Se dependesse do pai, Aurora ainda seria promovida a irmã mais velha. Mas Cíntia, pelo menos por enquanto, prefere deixar como está.

"O Pedro, por ele, teria mais. Mas para ele é fácil, né? Vai lá, faz o filho, beijo e tchau. Eu demorei muito para voltar ao meu corpo. Engordei 35 quilos na gravidez. Até eu entender quem eu era de novo, conseguir voltar a trabalhar... Então, não penso em passar por isso tudo de novo, pelo menos por agora."

"No momento está ótimo assim. A casa já é cheia, o carro nem cabe mais todo mundo, vamos deixar assim por enquanto", diz a modelo.