Rafael Cardoso lamenta distância dos filhos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rafael Cardoso, 39, desabafou sobre o afastamento de seus filhos com a atriz Mariana Bridi, de quem se separou em 2022.

"Lindo do papai! Dois anos já sem os ver... limpo, bem, trabalhando! Não existem mais desculpas. Eu creio que jajá estaremos juntos!", publicou nos stories do Instagram junto com uma foto do filho.

Os artistas se separaram após 15 anos de casamento, mediante a acusações mútuas e processos judiciais relacionados à guarda dos filhos. Desde então, travam uma batalha judicial. Uma decisão na Justiça impede Cardoso de ter contato com os filhos.

Em seu perfil, a atriz publicou que existe uma medida protetiva em vigor contra o ex-marido. Segundo ela, a decisão visa garantir sua segurança e o bem-estar dos filhos.

O ator já relatou ter vícios em álcool e drogas, e chegou a a firmar que sua infidelidade foi um reflexo desses problemas. Ela diz agora estar sóbrio e trabalhando, mas ainda não conseguiu reverter a decisão na Justiça, em um processo que corre sob sigilo.

Cardoso está em um novo relacionamento com a influenciadora Carol Ferraz, com quem tem uma filha de um ano.

