Rihanna vai a enterro do pai em Barbados, cerca de 40 dias após sua morte

© Getty

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rihanna, 37, viajou a Barbados, seu país natal, para participar do velório do pai, Ronald Fenty. A cantora estava acompanhada pelo marido, A$AP Rocky, e seus filhos, RZA e Riot. A cerimônia acontece cerca de 40 dias após a morte.

Ronald Fenty morreu em 31 de maio, aos 70 anos, devido a complicações em decorrência de um câncer de pâncreas. Segundo o site TMZ, que teve acesso à certidão de óbito, ele teve insuficiência respiratória e renal agudas e pneumonia.

A cantora estava acompanhada pelo marido, A$AP Rocky, e seus filhos, RZA e Riot. Grávida do terceiro filho com o rapper, ela passou a cerimônia de óculos escuros.

Rihanna e o pai tiveram uma relação conturbada ao longo de anos, mas vinham se reaproximando. Em 2023, ele disse estar radiante com a notícia de que teria um segundo neto e ansioso para participar da vida da criança.

Ronald Fenty teve três filhos com Monica Braithwaite, mãe de Rihanna, de quem se separou em 2002, pouco antes de a carreira da cantora decolar. Deixou ainda outros três filhos, fruto de outras relações.

Segundo veículos internacionais, Rajad, irmão de Rihanna, foi visto chegando ao Centro Médico Cedars-Sinai, em Los Angeles, durante o período de internação do pai. A cantora também o visitou quando ficou internado ao longo de algumas semanas.

VEJA TAMBÉM:

Rihanna e A$AP Rocky desconversam sobre nome e sexo de terceiro filho do casal

(FOLHAPRESS) - Grávida do terceiro filho, Rihanna desconversou ao ser perguntada sobre o sexo do bebê em entrevista. Ela e o marido, o rapper A$AP Rocky, apareceram juntos na estreia mundial do filme "Smurfs", que aconteceu no domingo (29) em Bruxelas, na Bélgica.



Questionada por um jornalista sobre o assunto, a cantora respondeu: "Vamos ver se será uma Smurfette ou um Papai Smurf, não temos como saber". Já o rapper, que segurava uma boneca da personagem Smurfette, brincou que aquilo poderia ser uma pista. "É, cara, é sim", despistou.

"Você sabe o que estou perguntando", insistiu o jornalista, enquanto Rocky ria e mostrava a boneca.

Apesar de manterem o sexo do bebê um mistério, Rihanna confirmou que o nome do terceiro herdeiro também vai ter a inicial "r", assim como os irmãos mais velhos RZA e Riot Rose, de 3 e 1 ano, respectivamente. "Sempre 'r'. Essa é a única coisa que eu e Rocky nunca brigamos", declarou a cantora.

Rihanna desfilou ao lado marido no tapete azul exibindo a barriga de grávida em um conjunto azul da Chanel. A cantora dubla à personagem Smurfette na animação e faz parte da trilha sonora com a música "Friend of Mine". Ela também lançou uma coleção de edição-limitada com o tema Smurfs em sua marca de maquiagem Fenty Beauty.