Filha de piloto de Marília fala sobre Dona Ruth e disputa de seguro

© Reprodução- Instagram

Vitória Medeiros, filha do piloto Geraldo Medeiros — que estava no avião que caiu com Marília Mendonça em novembro de 2021 —, quebrou o silêncio sobre a polêmica envolvendo o valor do seguro da aeronave e a divisão entre as famílias das vítimas. Em um vídeo publicado nesta quarta-feira (9), ela relatou sua insatisfação com a decisão que favoreceu a família da cantora.

Segundo Vitória, o montante do seguro era de 1 milhão de dólares, um valor que, até então, era mantido sob sigilo. Ela contou que o seguro previa pagamento por vítima fatal, totalizando cinco beneficiários. "Esse valor deveria ser dividido igualmente entre as famílias, já que todas perderam alguém. Mas a família da Marília exigiu metade do valor", revelou.

Ainda no vídeo, Vitória afirma que tentou se opor à divisão desigual, mas acabou cedendo para evitar uma disputa judicial prolongada e desentendimentos dentro da própria família. “Fui contra enquanto pude. Acho injusto. O acordo teve que ser feito porque, se não fosse, o caso iria para a Justiça e seria um processo ainda mais longo”, explicou.

No caso do piloto, a quantia seria dividida entre a esposa e os três filhos. Vitória destacou o impacto da perda do pai, que era o principal provedor da família. “Esse dinheiro faria uma diferença enorme na nossa vida. Tive que desistir da faculdade de medicina na Argentina porque a situação ficou insustentável”, desabafou.

Ela também lembrou dos ataques virtuais que sofreu após o acidente. Muitos internautas responsabilizaram o piloto e o copiloto pela tragédia. “Peço a Deus que me abençoe para lidar com esse tipo de comentário, mas também desejo luz para quem escreve essas coisas. Não devolvo com ódio”, disse.

O acidente, que aconteceu em Piedade de Caratinga (MG), matou Marília Mendonça, de 26 anos, além do produtor Henrique Bahia, o assessor e tio da cantora, Abicieli Silveira Dias Filho, o piloto Geraldo Medeiros e o copiloto Tarcísio Pessoa Viana.

O debate sobre a divisão do seguro voltou à tona após declarações de George Freitas, pai de Henrique Bahia. Na terça-feira (8), ele confirmou que a mãe de Marília, Dona Ruth, impôs a condição de ficar com 50% do valor como requisito para aceitar o acordo com a seguradora. “Todos estavam na mesma situação, sem seus provedores. Mas essa foi a exigência dela, e acabou sendo aceita”, relatou.

Vitória encerrou seu relato dizendo que gostaria apenas de esclarecer os fatos. “Acredito que todas as vidas têm o mesmo valor. Independente de quem foram em vida, todas deixaram pessoas que dependiam delas.”

Veja também:

Dona Ruth é acusada de ficar com metade do seguro e usar bens de Marília

Um vídeo publicado no YouTube pelo jornalista Ricardo Feltrin trouxe à tona novas e delicadas informações sobre a divisão do seguro do voo que matou Marília Mendonça e mais quatro pessoas, em novembro de 2021. Segundo o jornalista, Ruth Moreira, mãe da cantora, teria pedido metade do valor total do seguro, estimado em US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,5 milhões), alegando que os demais ocupantes estavam no voo por causa de Marília.



A revelação provocou indignação entre familiares das outras vítimas e reacendeu o debate sobre o que foi feito com os recursos e os bens da artista após sua morte. Segundo Feltrin, cada passageiro tinha direito a uma apólice de US$ 200 mil, mas Ruth teria imposto condições para aceitar a partilha. Fontes ligadas à família de Henrique Ribeiro, produtor da cantora, disseram que houve pressão e que, diante da ameaça de um processo judicial, os demais aceitaram o acordo para não atrasar os pagamentos.

Outro ponto polêmico revelado no vídeo foi a atitude da mãe da cantora nas horas seguintes ao acidente. De acordo com Feltrin, Ruth teria procurado imediatamente a empresa responsável pelo avião para obter informações sobre o seguro, antes mesmo de haver uma investigação oficial sobre as causas da queda.

O vídeo também levanta suspeitas sobre o uso do patrimônio deixado por Marília. Entre os gastos apontados estariam cirurgias plásticas e outros procedimentos estéticos bancados com o espólio da artista.

A repercussão foi imediata. O pai de Henrique Ribeiro compartilhou o vídeo com a legenda “A matéria que esperávamos há anos”. A mãe da filha do produtor também manifestou apoio à publicação.