Tom Brady e Sofía Vergara vivem romance discreto durante verão europeu

O ex-quarterback da NFL, de 47 anos, e a estrela da série Modern Family, de 53, se aproximaram durante o lançamento do superiate Luminara, evento exclusivo que reuniu nomes de peso do entretenimento, como Naomi Campbell, Anitta, Ellie Goulding, Sting e Kendall Jenner.

O jantar de gala a bordo do iate foi o ponto de partida da conexão. Fontes que estavam no local relataram que Brady pediu para trocar de lugar e se sentar ao lado de Vergara. Desde então, o casal tem aproveitado a companhia um do outro, longe dos flashes diretos.

Ibiza, o destino mais agitado do verão europeu, virou cenário para o novo affair. Vergara tem postado registros ousados da viagem, mas sem mencionar Brady. Já o ex-jogador dividiu a agenda entre festas e momentos com a filha, fruto do casamento com Gisele Bündchen.

Ambos estão solteiros. Vergara se divorciou do ator Joe Manganiello em 2023. Brady e Gisele se separaram em 2022, após 13 anos juntos. A bordo do mesmo iate, inclusive, estava Irina Shayk, antigo affair de Brady — que parece não ter interferido no novo envolvimento.

Tom Brady abriu o coração ao falar sobre um dos episódios mais delicados de sua vida desde o divórcio com Gisele Bündchen, em outubro de 2022. Em entrevista ao podcast Impaulsive, divulgada em maio, o ex-quarterback confessou ter se arrependido de participar do especial de comédia The Greatest Roast of All Time: Tom Brady, da Netflix — não por ele, mas pelos filhos, Benjamin e Vivian.

Durante o programa, humoristas fizeram piadas sobre sua carreira, vida pessoal e, especialmente, sobre o fim do casamento com Gisele e o novo relacionamento da modelo com o treinador de jiu-jitsu Joaquim Valente. Embora Brady tenha rido de si mesmo no palco e dito ter se divertido na gravação, ele revelou que o sentimento mudou completamente no dia seguinte, ao ver o impacto nas crianças.

"Foi difícil para os meus filhos, com certeza", desabafou. "Enquanto eu estava lá, parecia o vestiário, um ambiente familiar para mim. Quanto mais me zoavam, mais eu ria. Mas para eles, foi um choque. Eles não entenderam por que eu aceitei me expor daquela forma."

Brady contou que a conversa com Benjamin e Vivian depois do especial foi uma das mais difíceis de sua vida. "Foi como levar uma estaca no coração. Eles são muito protetores, comigo, com a mãe… E me perguntaram: 'Qual era o objetivo disso? Por que você fez isso?'", relatou.

O ex-jogador, considerado um dos maiores nomes da história da NFL, reconheceu que, como pai, às vezes toma decisões sem prever o impacto emocional nos filhos. "A gente erra. Não tem manual. Você faz o melhor que pode, e quando percebe que causou dor em quem mais ama, dói demais", disse.

Mesmo elogiando a produção da Netflix e destacando que gostou da proposta, Brady afirmou que a experiência deixou marcas profundas. "Foi engraçado, foi bem feito, mas também foi uma loucura. Nunca vou esquecer aquela conversa que tive com meus filhos. Foi ali que entendi o peso de tudo."