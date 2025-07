Silvia Abravanel opina sobre atração evangélica fixa no SBT

© Divulgação / SBT

(FOLHAPRESS) - Cautela. Foi essa a palavra usada por Silvia Abravanel, 54, ao comentar a possibilidade de o SBT incluir um programa evangélico fixo em sua grade de programação. Filha número dois de Silvio Santos, que morreu aos 93 anos em agosto de 2024, Silvia se posicionou contra a ideia e explicou os motivos. "Quando você começa a colocar coisas que divergiam do pensamento dele [Silvio Santos], pode acabar desagradando o público fiel da emissora", afirmou, durante entrevista ao videocast Alt Tabet.

Ela continuou: "Isso pode ser uma faca de dois gumes - ou até mesmo um tiro no pé. Acho bonito, gosto da proposta, mas apenas de forma pontual. Não sou favorável à criação de um programa evangélico fixo". Atualmente, a emissora transmite nas manhãs o Bom Dia Esperança, comandado por Deive Leonardo.

A apresentadora também relembrou os desafios que enfrentou ao decidir cursar a faculdade de veterinária, contrariando os planos de Silvio Santos, que preferia vê-la totalmente dedicada ao SBT. "Ele não me dava mesada, não comprava livros e nem pagava meu lanche. Queria que eu estivesse 100% focada na emissora. Mas eu sempre fui muito determinada", contou Silvia Abravavel, que se formou na área e hoje é médica veterinária.

Apaixonada por animais, ela revelou ter dez cobras como animais de estimação. Quatro delas vivem com ela em São Paulo, em ambientes apropriados, e as demais estão no haras da família. Apesar de garantir que nenhuma das serpentes é venenosa, Silvia já passou por algumas situações curiosas.

"Uma vez, eu estava alimentando uma cobra e não sabia que elas precisam de cerca de 20 dias para fazer a digestão tranquilamente. Peguei uma pequena, coloquei no braço e esqueci que ela estava ali. Fui mexer em algumas coisas e ela me mordeu no queixo e na boca", relatou. "Ficou roxo, inchado, mas nada que uma boa maquiagem não resolvesse."

VEJA TAMBÉM:

Cintia Abravanel, filha mais velha de Silvio Santos, diz que pai lhe negou ajuda financeira

(FOLHAPRESS) - Cintia Abravanel, 62, a primogênita de Silvio Santos (1930-2024), falou sobre o período em que passou dificuldades financeiras.



Em entrevista a Sérgio Mallandro no podcast Papagaio Falante, a primogênita de Silvio relatou que, quando se separou de Paulo César Corte Gomes, pai de seus três filhos, não recebeu ajuda nem do pai, nem do ex-marido.

"Meu pai não me ajudava porque achava que era obrigação do pai dos meus filhos, e meu ex não fazia porque achava que meu pai era rico. Eu e as crianças ficamos ali no meio disso", relatou Cíntia.

Os filhos de Cíntia são Tiago Abravanel, Vivian e Lígia. Cíntia contou que chegou a pedir emprego na escola dos filhos na tentativa de conseguir bolsas de estudos para eles.

"Passamos esse sufoco. Mas por um lado, foi um grande ensinamento para os meus filhos. Por isso, todos trabalham. Foi um aprendizado", disse ela.

Cíntia, no entanto, disse que não guardou rancor do pai. "Eu estava preocupada em resolver meu problema, não em julgar o comportamento dos dois."

"Meu pai era muito sábio, ele jogava a gente para aprender na prática. Afinal, a vida, a gente só aprende vivendo", falou.