Alcione diz que maconha é plantada no quintal no Maranhão, mas erva não faz sua cabeça

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ano de 2025 é especial para a cantora Alcione, 77. Além de celebrar 50 anos de história na música, ainda prepara um disco de inéditas, algo que não faz desde 2020.

Ela se diz plena para continuar cantando e que nem pensa em parar. "Eu sou uma pessoa que cuido da minha saúde. Eu não brinco, sabe? O que não é para eu fazer, eu não faço. Então, me preservo muito", diz em entrevista à revista Breeza.

"Não sou de ferro. Mas graças a Deus, eu tenho astral, bons pensamentos para as coisas", emenda a artista maranhense. E por falar na terra natal, Alcione brinca na entrevista com o fato o uso recreativo da maconha ser bastante comum em seu estado. "Maconha, lá no Maranhão, o povo já planta no quintal".

"Eu nunca fumei, não sou chegada a fumar nada. Eu sou ruim de respiração, imagina eu fumando. Mas, tudo bem. Agora o nome é cannabis?", brinca.

Ela afirma desconhecer a questão do uso medicinal da cannabis e conta ser adepta de outros tipos de erva. "Sempre tomei chá de erva-cidreira, chá de capim-limão, casca de laranja (risos)..."

Na entrevista, Alcione também brinca sobre o fato de dizerem nas redes sociais que ela teria um "crush" pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal). Ela conta que a admiração vem das ações do político.

"Não é por achar ele gato. O maior respeito que eu tenho pelo meu ministro é que eu sou fã das atitudes dele, do trabalho. Com todo respeito, eu sou fã disso. Às vezes, eu brinco, mas eu tenho o maior respeito por esse ministro."

Com o papo enveredado para o lado mais romântico, Alcione acabou sendo perguntada sobre o que achava do poliamor, prática de manter relacionamentos românticos ou sexuais com mais de uma pessoa. Ela desconhecia o termo, e ao ser informada do que se tratava, respondeu: "Ah, então poliamor é falta de higiene. Como é que eu posso ter poliamor? Aí, transa hoje... (gargalhada). Não, a pessoa tem que se lavar. Se preservar. Não, eu não gosto desse negócio de poliamor".

