Tom Brady e Sofia Vergara vivem 'romance de verão' em Ibiza

Tom Brady e Sofia Vergara estão aproveitando o melhor da vida… na companhia um do outro!

Segundo o Page Six, a estrela de futebol americano e a atriz da série 'Família Moderna' têm passado momentos juntos, em Ibiza, na Espanha. Uma fonte da publicação descreve a situação como "um romance de verão".

Tudo começou quando os dois se encontraram no iate de luxe Luminara - lançado pela Ritz-Carlton Yacht Collection. Para a ocasião foram convidadas diversas celebridades, entre elas, Martha Stewart, Naomi Campbell, Kendall Jenner, Kate Hudson e Colman Domingo. Na lista de convidados constavam também Patrick Schwarzenegger, Tessa Thompson, Anitta e Irina Shayk.

A viagem neste iate, que durou dois dias, partiu de Roma, Itália, e incluiu espetáculos de drones e performances de Ellie Goulding, Sting e Janelle Monae.

A certa altura, Brady e Vergara teriam trocado olhares em um dos jantares de gala a bordo do iate. Entretanto foram fotografados lado a lado. "Ele pediu para trocar de lugar para se sentar ao lado dela no jantar", revelou uma fonte ao Page Six.

Nas redes sociais, Sofia Vergara compartilhou imagens da viagem a bordo do iate de luxo e em uma das imagens posa exatamente com o atleta.

Após o final da viagem no iate, Brady, de 47 anos, e Vergara, de 53, optaram por continuar em Ibiza desfrutando do local e vivendo umas férias de sonho. Esta também destacou momentos de grande diversão ao som de Calvin Harris, que deu um espetáculo no destino.

