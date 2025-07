Roberto de Carvalho compartilha a última foto com Rita Lee

© Instagram/Roberto de Carvalho

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Roberto de Carvalho usou as redes sociais nesta quinta-feira (10) para relembrar Rita Lee, que morreu aos 75 anos em maio de 2023, em decorrência de complicações de um câncer no pulmão diagnosticado em 2021. O músico publicou o última registro tirado ao lado da cantora, com quem viveu por 47 anos. "Nossa última foto juntos", escreveu na legenda.

Na imagem, os dois aparecem sentados em um sofá branco. Rita usa um lenço vermelho na cabeça, óculos de grau e olha para a tela do celular como aprovando a selfie. Também é possível ver a tatuagem de estrela de seis pontas em sua mão, uma das marcas registradas da cantora.

Fãs e amigos, tanto anônimos quanto famosos, deixaram mensagens de apoio e carinho nos comentários da publicação. "Roberto e Rita para sempre", escreveu o apresentador Serginho Groisman. "Os corações sempre estarão juntos, e a gente agradece pelos momentos lindos que nos ofereceram em forma de música", destacou um internauta e o terceiro completou: "Que amor mais lindo de viver".

Há dois meses, quando a morte da artista completou dois anos, Roberto já havia desabafado sobre a saudade da companheira: "Apesar de ser um processo que vai se modificando, ele vai adquirindo momentos mais dramáticos, momentos mais leves, momentos da percepção em que tudo realmente não acabou, que depois é seguido de momentos de que talvez tudo tenha acabado", disse.

