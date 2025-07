Kanye West é acusado de agressão sexual e tráfico de pessoas por ex-assistente

© <p>Getty Images</p>

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Kanye West recebeu novas acusações, de agressão sexual e tráfico de pessoas, por sua ex-assistente pessoal, Lauren Pisciotta. A informação foi divulgada pelo TMZ nesta quinta-feira (10).

Segundo o site, documentos judiciais apresentados nesta semana na Califórnia, nos Estados Unidos, alegam que a antiga funcionária teria sofrido uma série de abusos cometidos pelo cantor, incluindo agressão sexual, perseguição, cárcere privado e tráfico sexual.

As novas acusações se somam a um processo anterior que foi aberto em 2024. Pisciotta havia acusado West de outros comportamentos inadequados, como envio de vídeos e mensagens de teor ofensivo e casos de assédio moral em ambiente de trabalho.

Segundo o TMZ, o novo depoimento afirma que os episódios teriam ocorrido em uma viagem profissional a San Francisco. Na ocasião, o artista planejava a inauguração de uma nova unidade de sua escola, a Donda Academy.

Psiciotta relata ter sido surpreendida por perguntas de teor sexual e beijos forçados após ter recusado investidas de West. Em outro momento, no quarto do músico, ele teria se masturbado e a tocado sem permissão. O rapper ainda teria invadido o quarto da ex-assistente, a empurrado para sua cama e a forçado a praticar sexo oral.

Além disso, West também teria a oferecido como "presente sexual" para outro homem, comportamento que Pisciotta diz fazer parte de práticas recorrentes. Na ação, protocolada em maio, a antiga funcionária havia ainda o acusado de tê-la drogado durante uma sessão de estúdio feita com o magnata da música Sean 'Diddy' Combs, condenado por duas acusações de transporte para prostituição no início do mês.

A defesa de West ainda não se pronunciou sobre o caso.

Em meio a outras controvérsias envolvendo o artista, o festival Rubicon, na Eslováquia, que contaria com a sua participação, cancelou as atividades em função da "pressão da mídia", conforme a organização.

Procurados pela AFP, os organizadores se recusaram a fornecer maiores explicações. Após o anúncio de que o artista americano estaria na programação do festival, eles receberam uma série de críticas em função das recentes declarações pró-nazistas feitas por West.

Em 8 de maio, data que esse ano marcou o 80º aniversário da derrota da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial, o artista lançou a canção "Heil Hitler", em que homenageia Adolf Hitler, que idealizou o extermínio de cerca de seis milhões de judeus durante o Holocausto.

A música alcançou diversas reproduções no X, mas foi banida em plataformas como o YouTube.

