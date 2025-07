Após ter hepatite, noivo de Juliette estrela campanha do Ministério da Saúde

© Reprodução / Redes Sociais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Kaique Cerveny, noivo de Juliette, gravou uma campanha para o Ministério da Saúde sobre a prevenção da hepatite.

O modelo, de 27 anos, recebeu diagnóstico da doença há cerca de um mês. Ele sentiu dores abdominais, cansaço e olhos amarelados, até descobrir que estava com hepatite A.

Kaique ficou cerca de uma semana internado e recebeu tratamento, que não especificou. Ele já recebeu alta. "Não é só o treino que tem que estar em dia! As vacinas também!", diz o modelo na campanha, publicada em suas redes sociais.

"Vocês ficaram com dúvida sobre um monte de coisa depois do meu diagnóstico. Como pega hepatite A, se tem vacina, se transmite por beijo, por comida, por sexo?", diz Kaique.

No vídeo, ele explica que a hepatite A é transmitida por água e alimentos contaminados, via fecal-oral. "Por isso é importante lavar bem as mãos e lavar com água tratada, clorada ou fervida os alimentos que são consumidos crus", informa.

Já alimentos como mariscos, frutos do mar e peixes devem ser bem cozidos antes do consumo, diz Kaique na campanha. Ele informa que também pode acontecer o contágio sexual, mas é mais raro.

"Não esquecer de usar preservativos nas relações sexuais e deixar as vacinas todas em dia", completa o modelo. "Informação correta faz toda a diferença", diz.

"Se você ainda não se vacinou, procure um postinho. É simples, gratuito e pode evitar tudo isso que eu passei."

