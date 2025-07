Brasileira Ana Catharina vira destaque no Big Brother de Portugal após polêmica com sotaque

© Reprodução

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS0 - Duas semanas após a estreia do Big Brother Verão, edição especial do reality em Portugal, a brasileira Ana Catharina, 34, já se tornou uma das participantes mais comentadas da atração. Atriz e produtora de eventos, ela protagonizou uma polêmica ao discutir com outra participante, Catarina Miranda, que imitou seu sotaque brasileiro.

Conhecida por não aceitar provocações, dentro ou fora do programa, Ana subiu na cadeira e colocou o pé na mesa onde Catarina estava, exigindo que a colega repetisse o que havia dito. "Quero ouvir você falar no microfone mais alto. Repete, garota!", disparou. A atitude repercutiu nas redes e nos sites portugueses.

Durante uma dinâmica com a apresentadora Maria Botelho Moniz, Ana explicou sua reação: "Todos os anos em que morei aqui em Portugal ouvi comentários sobre o meu sotaque, em diferentes situações: no sistema público, no trabalho. A minha reação foi de dor, porque só eu sei o quanto isso machuca." Emocionada, ela completou: "Então, eu não deveria ter colocado um pé na mesa, mas os dois."

Ana Catharina não é novata nos realities portugueses. Em 2020, ela participou de outra edição do Big Brother, ficando em quinto lugar e se destacando pela defesa de pautas feministas. Na ocasião, viveu um momento marcante ao ser informada da morte de seu pai enquanto ainda estava confinada, em plena pandemia de Covid-19.

Atualmente morando em Portugal, Ana acumula mais de 100 mil seguidores no Instagram, onde compartilha reflexões, registros de viagens e cliques ousados, incluindo fotos em que aparece de biquíni usando apenas adesivos nos seios. Descrita pela produção do programa como "uma mulher de mil ofícios", Ana também é professora de yoga, massoterapeuta, influencer e modelo.

