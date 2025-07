William acredita que Meghan viu em Harry um "trampolim" para a fama

© Getty Images

O príncipe William teria percebido imediatamente um suposto plano de Meghan Markle em se tornar rica e famosa ao casar com o irmão mais novo, o príncipe Harry, afirmou o jornalista Phil Dampier.

Depois de Lady Elizabeth Anson, prima e uma das confidentes da rainha Elizabeth, ter dito que a falecida monarca ficou apreensiva quanto às intenções de Meghan Markle, o repórter real e comentarista alega que o príncipe William estava também cético quanto à entrada da ex-atriz na família real.

"Penso que, infelizmente, isso confirma o que tenho vindo a dizer e pensado nos últimos anos. Infelizmente, a Meghan Markle nunca teve a intenção de permanecer na família real", disse Dampier ao jornal Sun referindo-se aos comentários de Anson.

"Ela viu o casamento com Harry como um trampolim para a fama e a fortuna. E penso que era com isso que o príncipe William estava preocupado inicialmente", refere.

Dampier destaca que os irmãos acabaram por se afastar por causa do que o herdeiro ao trono britânico pensa (e sempre pensou) da cunhada. "E agora, estamos aqui. Mas ter isto confirmado por alguém tão próximo da rainha é mesmo uma bomba", disse.

Contudo, uma outra fonte do Page Six contrariou esta versão, dizendo que "as opiniões do Sr. Dampier não passam disso mesmo: opiniões". "Não têm qualquer mérito ou são baseadas em fatos", defendeu.

"Não há maneira do Sr. Dampier, ou de qualquer pessoa do jornal Sun, poder saber quais eram ou são as intenções da duquesa sobre qualquer coisa", completou.

Vale lembrar que Harry, de 40 anos, afastou-se do irmão, William, de 43, e do pai, o rei Charles III, desde que o duque deixou o núcleo principal da família real britânica em 2020, mudando-se para a Califórnia, Estados Unidos, onde ainda vive - em um processo que ficou conhecido como 'Megxit'.

A relação entre Harry e o restante da família piorou quando ele e a mulher acusaram a monarquia de racismo em uma entrevista com Oprah Winfrey e lançaram uma série para a Netflix a documentarem os seus problemas na 'Realeza'.

Para piorar a situação, em janeiro de 2023, Harry lançou uma biografia - 'Spare' ('Na Sombra', em português) na qual revelou detalhes sobre os bastidores da realeza, apontando que William o agrediu fisicamente durante uma discussão por causa de Markle.

Contudo, em maio deste ano, o filho mais novo do rei Charles III disse em uma entrevista à BBC que gostava de se reconciliar com o pai e com a restante família.

"Adoraria uma reconciliação com a minha família, não há razão para continuarmos zangados. A vida é preciosa, não sei quanto tempo resta ao meu pai, ele não me fala por causa desta questão da segurança", disse, realçando que tem a consciência de que alguns membros da família nunca o perdoarão por ter lançado o livro.

Também vale destaca que Meghan era uma atriz em ascensão nos Estados Unidos e integrava o elenco da série de sucesso 'Suits', da Netflix. Desde que entrou para a Família Real Britânica a norte-americana passou a ser alvo de ataques racistas. Há relatos também de uma certa 'inveja' por parte de outros membros da realeza pela popularidade conquista por Meghan e Harry.

