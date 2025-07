Justin Bieber lança álbum e é elogiado nas redes sociais

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ele voltou. Nas primeiras horas da madrugada desta sexta-feira (11), Justin Bieber lançou "SWAG", seu novo álbum. Ele não apresentava um trabalho novo aos fãs desde "Justice", de 2021.

Ao todo, são 21 músicas. O disco, o sétimo de Bieber, conta com participações de Gunna, Sexxy Red, Cash Cobain, Lil B, Eddie Benjamin e outros nomes. Dentre as músicas de maior destaque estão "All I Can Take", "Daisies" e "Dadz Love".

O álbum traz características mais sombrias e um Bieber menos polido, o que agradou aos fãs. Pelo X, o nome dele foi alçado ao topo dos assuntos mais comentados.

