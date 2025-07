Camila Queiroz e Klebber Toledo anunciam gravidez

© AgNews

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Camila Queiroz e Klebber Toledo começaram esta sexta-feira (11) dividindo com o público uma de suas maiores alegrias: a espera pelo primeiro filho. O anúncio foi feito nas redes sociais da atriz, que compartilhou uma foto acompanhada da legenda "Há cinco meses esperando o amor da nossa vida".

A publicação logo mobilizou fãs, colegas de profissão e celebridades que celebraram a novidade nos comentários.

Casados desde 2018, Camila e Klebber sempre demonstraram sintonia dentro e fora das telas. A chegada do bebê marca um novo capítulo na vida do casal, que construiu uma relação discreta ao longo dos anos.

Em conversas anteriores com a Folha de S.Paulo, Camila já havia sinalizado o desejo de ser mãe. Durante o SPFW, enquanto se preparava para desfilar pela grife Bold Strap, ela falou sobre as conversas que vinham acontecendo com o marido. "Quando nos planejamos muito podemos nos frustrar. Mas estamos começando a pensar nisso, sim. Quem sabe?", disse ela, sorridente, ao comentar que o assunto vinha ganhando espaço em casa.

A publicação sobre a gravidez também emocionou fãs que acompanham o casal desde os tempos da novela "Êta Mundo Bom!", da Globo, em que os dois se conheceram. Em 2021, o casamento rendeu aos dois a apresentação da versão brasileira do reality "Casamento às Cegas", onde eles guiam pessoas em uma jornada de amor sem conhecer a pessoa com quem conversam. A produção tem 5 temporadas.

Ainda não há informação sobre o sexo do bebê ou data prevista para o nascimento.