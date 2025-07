Miguel Falabella se emociona ao falar sobre os dois filhos

© Divulgação / TV Globo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Conhecido por manter sua vida pessoal longe dos holofotes, Miguel Falabella, 68, se emocionou ao falar sobre sua relação com os filhos, Theo e Cassiano. Apesar de raramente publicar fotos ou expor detalhes da família, o ator não esconde o carinho profundo que sente pelos dois jovens, que hoje têm cerca de 30 anos e vivem de forma bastante reservada.

"Eles são o melhor presente que a vida me deu", disse o artista em diversas ocasiões, afirmando que construiu um laço forte com os filhos ao longo dos anos. A relação dos três começou ainda antes da formalização da adoção, e foi marcada por um momento que Miguel descreve com emoção até hoje: a primeira vez que ouviu um deles chamá-lo de "pai".

"Antes da adoção legal, eles me chamavam de tio. E depois, naturalmente, sem que eu dissesse nada, isso mudou. Um dia ele entrou e falou 'pai'. Eu lembro daquele som. Foi o som mais bonito que eu ouvi. Foi muito natural, mas profundamente marcante", contou durante entrevista recente ao talk show português "Só Como e Bebo. Por Acaso, Trabalho!", apresentado por Fábio Porchat na RTP Play.

A convivência começou quando os meninos eram ainda pequenos. Eles são filhos de uma amiga próxima de Falabella, que se mudou para o Rio de Janeiro e passou a viver em um apartamento ao lado do dele. "Aluguei um lugar para ela e para os meninos ao lado do meu, e assumi essa criação. Não era algo legalizado no início, mas foi uma responsabilidade minha, de dizer: 'eu assumo e vou criá-los'", contou à revista Crescer em 2018.

A decisão de tornar-se pai, segundo ele, não veio por formalidades, mas pelo afeto e pela convivência constante. "Viviam mais na minha casa do que na dela. Nunca precisei anunciar publicamente que eram meus filhos. A convivência e o vínculo falaram por si", explicou.

Theo e Cassiano não seguiram os passos do pai no meio artístico. Um deles é formado em economia, e o outro trabalha com design industrial. Falabella já revelou que admira profundamente o caminho que os dois trilharam por conta própria. Em publicações discretas nas redes sociais, o ator já deixou escapar elogios como "está estiloso" ao comentar uma foto.

Reservado, mas afetivo, Miguel prefere manter o relacionamento com os filhos fora dos olhos do público, mas não esconde o orgulho: "Minha relação com eles é ótima e sempre foi. E talvez por não ter sido planejada, tenha sido ainda mais verdadeira", concluiu.

