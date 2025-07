Wagner Moura, cotado para Oscar, entra em lista de previsões para o Emmy da Variety

© Hannibal Hanschke / Reuters

SÃO PAULO,SP (FOLHAPRESS) - Wagner Moura está entre as apostas da Variety para concorrer ao Emmy este ano. O ator foi cotado, na tradicional lista de previsões da publicação, para ser indicado à categoria de ator coadjuvante em minissérie ou filme de TV, por seu trabalho em "Ladrões de Drogas", da Apple TV+.

Na série, Moura forma dupla com o americano Brian Tyree Henry e, juntos, vivem amigos que fingem ser agentes federais para roubar traficantes amadores.

Estão na mesma lista de aposta da Variety ao Emmmy 2025 nomes como Javier Bardem, de "Monstros - Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais", e Owen Cooper, revelação da série "Adolescência".

A lista oficial de indicados ao principal prêmio da indústria americana de televisão será divulgada na próxima terça-feira (15).

Na semana passada, o brasileiro já tinha aparecido em outra lista da Variety, só que para o Oscar do ano que vem.

A revista incluiu Moura e o filme "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, como potenciais indicados à estatueta em 2026.

Moura é cotado para ser indicado ao prêmio de melhor ator, enquanto o filme que estrela, "O Agente Secreto", é listado como um dos indicados a melhor filme internacional.

Como possíveis indicados ao Oscar, além do brasileiro, estão George Clooney por "Jay Kelly", Dwayne Johnson por "Coração de Lutador - The Smashing Machine", Michael B. Jordan por "Pecadores" e Jesse Plemons por "Bugonia".

"Wagner Moura, recém-premiado como melhor ator em Cannes, promete ser uma força em 'O Agente Secreto', thriller político brasileiro de Kleber Mendonça Filho", escreveu a publicação.

"O Agente Secreto" também integra as previsões de indicados ao Oscar de filme internacional. Os outros longas cotados pela Variety são "It Was Just an Accident", "Nouvelle Vague", "Sirât" e "Sentimental Value".

Premiado no último Festival de Cannes com os troféus de melhor ator, pelo papel de Wagner Moura , e melhor direção, "O Agente Secreto ganhou uma nova previsão de lançamento nos cinemas brasileiros.

Distribuído no Brasil pela Vitrine Filmes, o longa será lançado no dia 6 de novembro, conforme anunciou Silvia Cruz, diretora da distribuidora. Ela também revelou que o filme já poderá ser visto em sessões antecipadas e especiais em setembro e outubro.

Estrelado por Moura e Maria Fernando Cândido, o longa acompanha a história de um professor universitário que foge de São Paulo após se desentender com um empresário. Ele volta ao Recife natal e adota um nome falso e vive escondido para a sua segurança.