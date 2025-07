Saiba como é a vida de uma esposa de jogador de futebol de um time de elite

© Reprodução- Instagram

(FOLHAPRESS) - Cantora e compositora, com hits gravados por nomes como Zé Felipe e Simone e Simaria, Vitoria Telles, 29, precisou dar uma pausa em seu trabalho para adequar sua vida à de um atleta profissional de futebol. Foi essa a opção da influenciadora de Dourados (MS) ao começar a se relacionar com o lateral Alex Telles, 32, do Botafogo. Hoje, cinco anos e dois filhos depois, ela diz não se arrepender da escolha.

"Amo viajar. Nesse tempo todo, moramos em muitos lugares: Inglaterra, Espanha, Arábia Saudita e, agora, Rio de Janeiro. Venho me dedicando a outros projetos para conciliar o trabalho de influenciadora com a vida de dona de casa, de mãe de uma menina de dois anos e de um menino de cinco meses". Ela afirma que realmente não tem que reclamar. "Amo essa vida", diz ela.

Em entrevista ao F5, ela detalha como é ser a retaguarda de um jogador de um time importante do país, fala sobre como lida com as frustrações e o fato de não conseguir "criar raízes". Confira abaixo os melhores trechos da conversa.

VIAGENS - A influenciadora conta que conheceu Alex por meio das redes sociais. Um vídeo dela cantando sertanejo pipocou na timeline do craque, e logo os dois começaram a conversar. Na ocasião, ele atuava na Inglaterra, no Manchester United. A paixão a levou direto ao país, onde passaram a morar.

"Me mudei para lá. Depois, fomos morar em Sevilha, na Espanha [ele jogou no Sevilha], na Arábia Saudita [Alex vestiu a camisa do Al-Nassr] e, agora, no Rio. Costumo enxergar essas andanças como oportunidades de conhecer novas culturas, línguas. Me considero abençoada. Agora estamos mais perto dos familiares e amigos", diz.

JULGAMENTOS - Vitoria diz que "sempre tem uns haters que falam o que querem", mas ela não liga. "O jogador é nichado, e muita gente tem essa conversa de que mulher é interesseira, maria-chuteira, mas não levo para o coração. Construímos nossa família. Já gravei músicas, tive canções no YouTube, Spotify, e optei por me dedicar a ele. Quem sabe no futuro volto a esse ofício."

MOMENTOS DIFÍCEIS - A cantora e influenciadora brinca que, além das profissões que tem, também exerce psicologia em casa, sobretudo após momentos frustrantes do marido no esporte. Um exemplo foi a eliminação do Botafogo na Copa do Mundo de Clubes da Fifa, na derrota do alvinegro para o Palmeiras.

"Costumo dizer que vou para o jogo mais nervosa do que ele, que vai jogar. É que não sei sobre como ele vai estar emocionalmente após a partida. Apesar de o Alex fazer terapia há dez anos, fica triste com as derrotas. E eu estou lá para ser o suporte", afirma.

Outro momento que Vitoria teve atuação importante foi quando Alex se lesionou gravemente e foi cortado no meio da Copa do Mundo de 2022. Precisou fazer uma cirurgia no joelho. "Ele teve que fazer fisioterapia, ficar sem treinar e naquela hora meu apoio foi essencial porque ele estava em estado de negação. Estou com ele 24 horas. Quando fica muito estressado, deixo no tempo dele", explica.

RETAGUARDA - Vitoria gosta de dizer que, enquanto o marido joga nos campos, ela atua fora dele, apesar de tentar vê-lo em campo em todas as partidas possíveis.

"Meu papel como esposa é estar do lado. Quando precisamos nos mudar, sou eu quem organiza as coisas da nova casa, das viagens, porque a vida dele não para e eu preciso ser a retaguarda. Meu papel é administrar tudo o que construímos juntos, nossos investimentos", diz.

As frequentes mudanças fazem parte de quem se casa com um jogador profissional. "Lido muito bem com elas, mas são difíceis. A gente não cria raiz em lugar nenhum, não faz muita amizade, pois logo precisamos ir embora da cidade ou do país", conta. "Muita gente acha que vivemos só no luxo e não é bem assim. Tem muita coisa para resolver".

AMIZADE COM OUTRAS ESPOSAS DE ATLETAS - As redes sociais ajudam nessa interação. E é isso o que faz ela e outras esposas de atletas, as chamadas Wags (sigla em inglês para "wives and girlfriends of sport stars", em português, "mulheres e namoradas de estrelas do esporte"). Vitoria conta que há um grupo de WhatsApp de nome Botafogo 2025 com ela e mais 14 mulheres de atletas do time profissional. É dessa forma que todas se comunicam, compartilham dicas e criam laços.

"Sempre me dei bem com todas as esposas de jogadores que conheci, a gente troca figurinha, tira dúvidas, posta atualizações, palavras de conforto e dicas sobre a cidade, sobretudo às mulheres dos jogadores argentinos do Botafogo. Infelizmente, ainda não conseguimos nos reunir pessoalmente com frequência, mas o clima é bem legal".

Ela diz que na Inglaterra, em 2021, conseguia se encontrar com mais assiduidade com Natália, mulher de Alisson, goleiro Liverpool e da seleção brasileira. "Fazíamos estudos bíblicos. Era uma forma de a gente se sentir menos sozinhas e nos conectar."

Vitoria afirma que sempre que um novo atleta é contratado, sua esposa é colocada no grupo do Botafogo para se enturmar. E não há rivalidade. Apesar de o grupo ser destinado às esposas botafoguenses, ela conta que mantém contato com outras companheiras de jogadores de outros times. Uma delas é Andreza, esposa do atacante do Flamengo Michael.

REDE DE APOIO AOS FILHOS - Vitoria e Alex Telles são pais de Antonella, de dois anos e meio, e Ale, de cinco meses. Por conta de toda essa rotina, é importante ter uma rede de apoio. E Vitoria tem. "Meus filhos são bebês ainda, mas tenho a ajuda de uma babá que levo comigo para todos os países. Eles ainda não estão na escola, mas a estratégia que vou usar é colocá-los em colégio americano ou britânico, pois há sede em qualquer lugar. Assim eles podem se comunicar e retomar os estudos caso a gente precise mudar de novo."