'Velho desalmado', diz atriz Rosie O'Donnell após ser ameaçada por Trump de perder cidadania

(FOLHAPRESS) - A artista americana Rosie O'Donnell, atualmente em situação de auto exílio na Irlanda, reagiu após ser ameaçada por Donald Trump, neste sábado (12), de ter sua cidadania revogada.

Nas redes sociais, Rosie chamou o presidente americano de "velho desalmado, perigoso e demente, que não tem empatia, compaixão e humanidade básica."

Após a artista criticar a forma como o governo lidou com as enchentes no Texas, Trump escreveu em sua rede social Truth que cogitava revogar seus direitos básicos como cidadã americana.

"Devido ao fato de Rosie O'Donnell não estar nos melhores interesses do nosso grande país, estou considerando seriamente retirar a sua cidadania. Ela é uma ameaça à humanidade e deveria permanecer no maravilhoso país da Irlanda, se eles a quiserem lá. Deus abençoe a América."

"Sou oposição direta a tudo que ele representa, assim como milhões de pessoas", retrucou Rosie. "Você vai deportar todo mundo que vai contra suas tendências perversas? Você é uma piada ruim que não consegue formar uma frase coerente", disparou.

Segundo a lei dos EUA, um presidente não pode revogar a cidadania de um americano nascido nos Estados Unidos. O'Donnell nasceu no estado de Nova York, filha de pai irlandês e mãe americana.

A comediante se mudou para a Irlanda no início do ano com sua filha de 12 anos, logo após Trump assumir seu segundo mandato. Na ocasião, ela afirmou que pretendia voltar "quando os EUA forem um país seguro para todo mundo."

Lésbica e mãe de cinco filhos, Rosie foi uma importante ativista pelos direitos das pessoas LGBTQIA+ com relação a casamento, adoção e maternidade.

HISTÓRICO

O desafeto entre a comediante e o atual presidente americano remonta a duas décadas atrás, quando ela fazia piadas com ele, um então empresário e dono do concurso Miss Universo, em seu antigo programa de humor The View.

"Nunca pensei que seria imigrante. Mas foi a decisão que acreditei que seria melhor para mim e para minha filha de 12 anos. Estou feliz, Dakota está feliz. Sinto saudade dos meus outros filhos, dos meus amigos e de casa. Estou tentando encontrar um lar nesse país lindo. Quando for seguro para todos os cidadãos viverem nos EUA, aí vou considerar voltar", disse Rosie em março.

A artista também é mãe de Parker, 29, Chelsea, 27, Blake, 25 e Vivienne, 22, todos adotados com a ex-mulher Michelle Rounds, que morreu em 2017. Ao longo de seus 62 anos, Rosie foi um símbolo na luta pelo direito à adoção por casais homoafetivos. Ela chegou a ter uma das crianças retirada de sua casa pelo estado da Flórida em 2001.

Rosie O'Donnell trabalhou em várias sitcoms, filmes, peças e programas de TV. Foi a Betty no live-action de "Os Flintstones" (1994) e esteve no elenco de clássicos como "Sintonia de Amor" (1993) e "Tarzan" (1999). Apresentou ainda dois talk-shows famosos, o The Rosie O'Donnell Show e o The View, ambos com múltiplas indicações e vitórias no Emmy.