Jennifer Aniston é vista com novo affair durante viagem a Maiorca

Depois de relacionamentos marcantes com nomes como Brad Pitt e Justin Theroux, Jennifer Aniston pode estar com o coração novamente ocupado. A atriz, de 56 anos, foi vista em clima de intimidade com o coach Jim Curtis durante uma viagem recente para Maiorca, no feriado de 4 de julho, conforme revelou o Daily Mail.

Com um visual leve e descontraído, Aniston parecia tranquila e feliz ao lado do suposto novo namorado. Ela teria, inclusive, apresentado Jim aos amigos mais próximos, entre eles o ator Jason Bateman e sua esposa, Amanda Anka. O grupo foi visto aproveitando uma festa em um iate.

Embora essa viagem tenha chamado atenção, não foi a primeira vez que Jennifer e Jim foram vistos juntos. No mês passado, os dois já haviam sido flagrados hospedados no luxuoso hotel Ventana Big Sur, na Califórnia.

Segundo fontes ouvidas pelo Daily Mail, a atriz demonstrou carinho na frente de amigos. Na última quinta-feira, ela foi vista colocando a mão na coxa de Jim enquanto conversavam com o grupo, que incluía Courteney Cox, Olivia Wilde, Amy Schumer e Jason Bateman. Eles também teriam andado de mãos dadas e trocado gestos de carinho, como carícias no cabelo — e, possivelmente, até um beijo.

“Os amigos dela estão felizes com esse novo romance, e quem conheceu Jim acredita que eles combinam muito. Ambos compartilham um grande interesse por autoconhecimento e crescimento pessoal. Jen leu quase todos os livros de autoajuda escritos por ele”, contou uma fonte.

A mesma pessoa confirmou que Jennifer está sim namorando com Jim Curtis e que está “muito feliz”, embora ainda leve tudo com certa calma. “Ela sente que os dois têm o mesmo nível de inteligência emocional, o que nem sempre aconteceu em seus relacionamentos anteriores”, completou.

Até agora, no entanto, nenhum dos dois confirmou oficialmente o namoro.

Quem é Jim Curtis?

Com mais de 560 mil seguidores no Instagram, Jim Curtis se apresenta como coach e escritor focado em desenvolvimento pessoal. Ele publica frases motivacionais e mensagens sobre libertação emocional, relacionamentos e cura interior. Jennifer Aniston, aliás, segue seu perfil há quase dois anos.



