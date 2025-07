Morre a cantora Sol, ícone dos anos 80 e ex-rival de Gretchen na TV

© Reprodução- Facebook

A cantora Sol, que se destacou na televisão brasileira nos anos 1980 e ficou conhecida pelas frequentes aparições no Clube do Bolinha e no Programa Silvio Santos, foi encontrada morta neste sábado, 12 de julho, em sua casa na Zona Sul de São Paulo. Ela tinha 59 anos e vivia sozinha no bairro do Campo Limpo.

A notícia foi confirmada por amigos e divulgada por meio de um comunicado publicado em seu perfil oficial no Instagram, onde mais de 40 mil seguidores acompanhavam sua trajetória. A mensagem lamentava a perda e exaltava a generosidade e alegria da artista.

Segundo Vitória Cury, filha do apresentador Bolinha, o corpo de Sol foi localizado por um casal de amigos no início da tarde. “Ela foi encontrada sem vida por volta do meio-dia. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal e agora aguardamos a liberação para o domingo”, declarou à revista Quem.

A publicação nas redes sociais também incluiu um pedido de ajuda financeira para arcar com os custos do velório e do sepultamento. Até o momento, a causa da morte ainda não foi confirmada oficialmente.

Da rivalidade com Gretchen ao declínio

Sol, cujo nome verdadeiro era Sandra do Valle Reis, marcou época na TV como uma das cantoras populares mais conhecidas dos anos 80. Em meio ao cenário musical dominado por nomes como Gretchen, com quem teve uma rivalidade notória, Sol conquistou espaço com o hit Meu Gatinho.

Apesar do sucesso, a cantora enfrentava dificuldades há anos. Em 2016, chegou a revelar que havia sido despejada de um apartamento no Morumbi e, desde então, passou a depender de apresentações esporádicas em eventos. Andava de metrô e ônibus para cumprir compromissos.

Em 2022, Sol voltou às manchetes ao processar Gretchen. Alegava ter sido ofendida em uma biografia da “rainha do rebolado”, onde foi chamada de “Barbie put*”. Pedia R$ 1 milhão por danos morais e a retirada do livro das prateleiras — mas perdeu a ação na Justiça.