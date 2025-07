Brad Pitt conspira para levar Angelina Jolie à falência, diz site

© Getty Images

(FOLHAPRESS) - Ainda em 2025, a Justiça deverá decidir quem entre Angelina Jolie e Brad Pitt se sairá vencedor de uma batalha a respeito de uma vinícola na França. E, segundo o Radar Online, apesar de Jolie se sentir exausta com a ação, Pitt conspiraria para levá-la à falência.

Segundo fontes, o ator, que atualmente pode ser visto no filme "F1", não pensa em abrir mão da ação ou mesmo tirar o pé.

A propriedade, conhecida como Château Miraval, foi comprada de maneira conjunta em 2008. Entretanto, desde o divórcio, os dois disputavam o controle acionário da propriedade.

No ano passado, o tribunal de Luxemburgo deu uma decisão favorável ao ator, que argumentou que a atriz tentou vendeu a sua parte a um bilionário russo.

Pitt detinha 60% da propriedade, e Angelina 40%. Após o casamento, o ator teria cedido nominalmente 10% para a artista. Pitt ainda disse que o acordo era inválido, já que quando compraram, combinaram que nenhum dos dois iria vender a sua parte sem o consentimento.

Ele ainda argumenta que deveria manter o controle da propriedade, reavendo os 10% que cedeu à ex-mulher.

Essa disputa tem sido acompanhada pelos seis filhos que, com o andar do imbróglio, devem se manter afastados do pai. A ação poderá impactar financeiramente a vida dos herdeiros Maddox, 23, Pax, 21, Zahara, 20, Shiloh, 19, e os gêmeos Vivienne e Knox, 17.

Segundo a publicação, Jolie está cansada, estressada e emocionalmente exausta com o processo.