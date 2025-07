Ellen DeGeneres apoia Rosie O'Donnell em briga com Trump

© Getty Images

(FOLHAPRESS) - Ameaçada por Donald Trump de perder sua cidadania americana, Rosie O'Donnell vem recebendo o apoio de artistas como Ellen DeGeneres.

Em suas redes sociais, Ellen escreveu: "Bom para você, Rosie", e reproduziu a mensagem do presidente americano que dizia que iria revogar os direitos da artista.

A artista americana Rosie O'Donnell, atualmente em situação de auto exílio na Irlanda, reagiu após ser ameaçada por Donald Trump, neste sábado (12), de ter sua cidadania revogada.

Nas redes sociais, Rosie chamou o presidente americano de "velho desalmado, perigoso e demente, que não tem empatia, compaixão nem humanidade básica."

Após a artista criticar a forma como o governo lidou com as enchentes no Texas, Trump escreveu em sua rede social Truth que cogitava revogar seus direitos básicos como cidadã americana.

"Devido ao fato de Rosie O'Donnell não estar nos melhores interesses do nosso grande país, estou considerando seriamente retirar a sua cidadania. Ela é uma ameaça à humanidade e deveria permanecer no maravilhoso país da Irlanda, se eles a quiserem lá. Deus abençoe a América."

"Sou oposição direta a tudo que ele representa, assim como milhões de pessoas", retrucou Rosie. "Você vai deportar todo mundo que vai contra suas tendências perversas? Você é uma piada ruim que não consegue formar uma frase coerente", disparou.

Segundo a lei dos EUA, um presidente não pode revogar a cidadania de um americano nascido nos Estados Unidos. O'Donnell nasceu no estado de Nova York, filha de pai irlandês e mãe americana.