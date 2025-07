Mãe de Marília chora, nega alienação e diz que “morreu de novo” sem Léo

© Reprodução- Instagram

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça (1995-2021), concedeu uma entrevista ao Fantástico (Globo) neste domingo (13) sobre a disputa pela guarda de Léo, filho da cantora com o sertanejo Murilo Huff.

Ruth chorou e comentou o que sentiu com a decisão da Justiça de conceder a guarda unilateral a Murilo. "Quando a gente perde um filho, a gente morre junto. Você precisa respirar com aquela metade que ficou. Quando me vi sem o meu neto, revivi isso. Voltei a viver esse luto."

Ela contou que mantinha uma boa relação com Murilo. "A gente sempre teve uma relação de respeito. Sempre foi de respeito. "

Ruth negou as acusações de alienação parental. "Ele [Léo] sempre conviveu com a família lá. Ele ama o pai dele. Eu sempre quis que ele convivesse todo mundo junto. Essa vontade não se quebrou da minha parte. Ele que entrou com o pedido. A gente vivia no respeito. Eu respeitando ele. As festas do Dia das Mães sempre foram aqui, ele vinha pra cá. Havia uma convivência até ele ir lá e pedir a guarda."

A mãe de Marília negou que omitisse de Murilo informações sobre a saúde de Léo. "O cuidado eu faço junto com uma médica, endócrina dele. A gente tem um grupo com todas as babás que entram. Meu marido, eu. O pai sempre soube de tudo. Nunca houve [discordância ou omissão]."

Segundo Ruth, as contas de Léo estão bloqueadas até o fim do processo. "Essa decisão é provisória. As contas estão bloqueadas até se resolver. Tudo que vem de Marília é 100% dele. Ele é o único herdeiro. Ele é o responsável da conta, ele administra. Os dois podiam movimentar."

Ruth também negou que exigiu uma parte maior do seguro das vítimas após o acidente. "O povo só esquece que eu tinha um irmão ali também. Não era só minha filha. Eu estava vivendo um luto duas vezes. Eu não conversei com nenhum daquelas pessoas. O advogado disse que o juiz entendeu que a maior parte teria que ser da Marília. Foi uma decisão do juiz."

Robson, advogado de Ruth, confirma que eles irão recorrer da decisão que deu a guarda provisória a Murilo. "A gente entende que fere o interesse maior, do menor. Ele sempre teve como referência a casa da avó. Fazendo a mudança abrupta, a gente entende como danoso."

Murilo Huff se manifestou por meio de nota e afirmou que não dará entrevistas para preservar o segredo de justiça. "Até o momento Murilo apenas se pronunciou para se defender de falsas acusações e assim continuará, na intenção de preservar o bem-estar e a imagem do filho. (...) Murilo reafirma que nunca impediu nem impedirá a convivência da avó materna e de sua família com o neto, inclusive tentou um acordo amigável antes do processo, o qual foi ignorado. Garante ainda que a rotina da criação não sofreu impactos, até porque o filho sempre conviveu com o pai. Murilo prioriza a volta para casa após suas apresentações."

DECISÃO FAVORÁVEL AO PAI

O juiz concedeu a liminar para Murilo Huff contra Ruth, alterando a guarda de Leo de compartilhada para unilateral. Na decisão, ele aponta as provas apresentadas pelo cantor como graves e urgentes, tendo em vista a gravidade do quadro clínico da criança. Além disso, frisou que Ruth quebrou o elo de confiança com o pai de seu neto, e foi apontada como uma tutora negligente ao tentar omitir de Murilo informações cruciais para manter o pequeno Leo vivo e saudável.

Murilo e Ruth dividiam a guarda de Leo desde setembro de 2022, dez meses após a morte de Marília Mendonça. O cantor, na ocasião, concedeu a partilha na tutela da criança porque, na época, ainda mantinha uma boa relação com a ex-sogra. A decisão do músico de pedir alteração teria acontecido após ele ter conhecimento de que Ruth escondia informação dele e criava situações para que o menino acreditasse que ele não se importava com o filho, o que caracterizaria alienação parental.