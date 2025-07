Fabiano, da dupla com César Menotti, sofre acidente na BR-040

© Reprodução- Instagram

O cantor sertanejo Fabiano, conhecido por formar dupla com o irmão César Menotti, passou por um susto na tarde deste domingo (13) ao se envolver em um acidente de carro na BR-040, em Juiz de Fora, Zona da Mata de Minas Gerais.

A colisão aconteceu por volta das 17h, na altura do quilômetro 771, e envolveu dois veículos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o artista estava consciente e não sofreu ferimentos. Ele estava acompanhado, mas César Menotti não estava no carro. O outro motorista, que estava sozinho, também saiu ileso.

Antes da chegada das equipes de resgate, dois militares que trafegavam pela rodovia pararam para prestar os primeiros socorros e isolar a área, evitando novos acidentes. Uma das vítimas, não identificada, sofreu um corte na mão direita.

A concessionária EPR Via Mineira, responsável pela rodovia, enviou uma ambulância, caminhão para remoção dos veículos e equipe de sinalização. Houve interdição parcial no sentido Belo Horizonte, com o tráfego sendo desviado em mão dupla pela pista contrária, sentido Rio de Janeiro.

[Legenda]© Divulgação- Polícia Rodoviária