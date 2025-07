Justin Bieber rompe amarras do passado e assume controle da própria arte

© Getty Images

Justin Bieber voltou à cena musical com um novo álbum, “Swag”, lançado na última semana, marcando o primeiro trabalho inédito do cantor em mais de quatro anos. O disco representa não apenas um retorno artístico, mas uma virada importante em sua trajetória profissional: é o primeiro projeto feito inteiramente sob seu próprio controle criativo, após o fim da parceria de 15 anos com o empresário Scooter Braun.

Segundo fontes próximas à família, o álbum foi produzido de forma independente, com Bieber assumindo o comando de todas as decisões — da escolha dos músicos e produtores ao uso exclusivo de vocais ao vivo e instrumentos analógicos. A ideia era criar um som mais cru, íntimo e fiel à sua identidade atual. “Foi a primeira vez que ele realmente pôde fazer o álbum que queria”, disse a fonte à revista People.

A esposa do cantor, Hailey Bieber, acompanhou de perto todo o processo criativo e foi uma figura central no incentivo ao novo rumo artístico. “Ela esteve ao lado do Justin o tempo todo. Incentivou-o a confiar no próprio instinto e a seguir o caminho que ele acreditava como artista”, afirmou a mesma fonte.

O resultado é um álbum que mistura R&B, pop e experimentações sonoras, com letras mais vulneráveis e um estilo menos polido que os trabalhos anteriores. Ainda segundo a People, Bieber queria que “Swag” tivesse uma estética mais sombria e introspectiva, mas sem cair em um tom melancólico.

A separação de Scooter Braun, concretizada em 2023, foi apontada como um passo decisivo para que o artista ganhasse autonomia. “Ter liberdade criativa total ainda é algo novo para ele. Mas foi justamente essa liberdade que permitiu a criação do melhor material da sua carreira”, diz a fonte.

“Swag” está disponível em todas as plataformas de streaming e marca uma nova fase para Justin Bieber — agora, mais autoral, introspectivo e dono da própria narrativa musical.