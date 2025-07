Paolla Oliveira rebate críticas sobre papel em 'Vale Tudo': 'As pessoas não estão preparadas'

© TV Globo/Victor Pollak

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Intérprete da alcoolista Heleninha em "Vale Tudo", a atriz Paolla Oliveira afirma que as pessoas não parecem estar preparadas para assistir às cenas de sua personagem. Ela rebate as críticas que anda recebendo e diz que Heleninha é mais gestual de forma proposital.

O papel ficou marcado pela interpretação de Renata Sorrah na primeira versão da história, em 1988. Ambas as atrizes implementaram jeitos distintos de conduzir a mesma personagem.

"Eu tinha essa expectativa de ser uma porta-voz. E de fazer bem para que as pessoas se sentissem representadas, mas é difícil. Venho me surpreendendo com a recepção do público. Todos sabem que o alcoolismo é uma doença, mas não sabem como os alcoolistas se portam. Achei que iria ser mais sério, mais adensado, mas vejo que as pessoas não estão prontas", diz ela em entrevista ao Extra.

"Me deparei com gente achando que o alcoolismo é uma doença de super-ricos, privilegiados. Em vez de se aproximarem da Heleninha -era essa minha expectativa-, essas pessoas estão se afastando, julgando", emenda a atriz.

Segundo ela, que conta ter comparecido a reuniões dos Alcoólicos Anônimos e conversa com psicólogos e psiquiatras com frequência, não há como se blindar do que falam. "As críticas chegam ainda mais na internet e parei para tentar entendê-las melhor. A gente não pode só enaltecer quando é bom, a gente tem que ser verdadeira também quando acontece alguma coisa que não está no nosso controle", diz.

Ela diz entender que ficar alheia ao que dizem sobre seu trabalho seria viver "num mundo paralelo". "Heleninha é uma personagem incômoda que me agrada. Ficaria triste se as pessoas falassem que ela não causa nada."

