Celebridades que se despediram há cinco anos e deixaram saudades

Algumas celebridades deram o seu último adeus em 2020. Personalidades amadas do mundo do entretenimento, do esporte e da cultura faleceram. Atores, diretores, músicos, comediantes e muitos outros rostos conhecidos: cada um deles deixou uma marca indelével no coração do público. Nesta galeria, prestamos homenagem às celebridades que nos deixaram em 2020. Uma forma de lembrá-las, celebrar seu talento e agradecê-las por tudo o que compartilharam com o Brasil e o mundo.