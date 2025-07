Apresentador de 'MasterChef' é acusado de assédio sexual

© Getty Images

Uma reportagem divulgada pela BBC News revelou que o apresentador do 'MasterChef' no Reino Unido, Gregg Wallace, teve 83 acusações sobre supostos assédio sexual e conduta imprópria, sendo que 45 delas foram confirmadas após investigação.

O levantamento de informações conduzido por um escritório de advocacia independente, encomendada pela produtora Banijay, responsável pelo MasterChef no Reino Unido, chegou a um relatório final no qual confirmou 45 acusações relacionadas com contato físico indesejado, nudez em ambiente de trabalho (pelo menos em três ocasiões), linguagem e humor sexual inapropriados e ainda comentários culturalmente insensíveis e racistas.

A investigação surgiu depois de ter sido divulgada, no final de 2024, uma reportagem da BBC News que dava voz a várias denúncias contra o apresentador, que teiaá supostamente praticado assédio sexual durante 17 anos.

Nesta reportagem era no total 13 as vítimas de Gregg Wallace, todas pessoas com quem terá trabalhado em programas de culinária gravados entre 2005 e 2022.

Após a reportagem, pelos menos 50 pessoas procuraram a BBC para denunciarem comportamentos incorretos do apresentador. Além dos relatos nos bastidores de 'MasterChef', surgiram outros passados em outros programas de televisão, em cerimônias de entregas de prêmios e boates.

Famosos confirmam acusações

Rod Stewart afirmou que Gregg Wallace humilhou a mulher, Penny Lancaster, quando ela foi uma das participantes de 'MasterChef Celebrity'. O músico conta que "essa parte foi cortada" e por isso nunca chegou a ser transmitida na televisão.

Emma Kennedy, atriz, revelou ter assistido a um momento constrangedor em que o apresentador tocou nas nádegas de uma assistente.

Já Kirsty Wark, que fez parte de 'MasterChef Celebrity' (em 2011), diz que ele fez uso de "linguagem sexualizada", provocando desconforto nos bastidores.

Perante as acusações, Gregg Wallace, de 60 anos, foi demitido na última semana apesar de o apresentador afirmar reiteradamente que é inocente.

Antes da divulgação deste novo relatório da investigação, o anfitrião de 'MasterChef' afirmou seria inocentado das "acusações mais sérias e sensacionalistas". Contudo, o relatório, de acordo com a BBC, confirma o seu comportamento inadequado.

No decorrer da acusação, o famoso comunicador foi diagnosticado com autismo. O diagnóstico constou na investigação como um fato que "deve ser considerado no contexto da sua neurodiversidade". Porém, não tardou até que instituições de apoio e investigação ao autismo viessem a público considerar inapropriada e indevida a associação entre o comportamento de Gregg Wallace e o diagnóstico de autismo.

A BBC também assumiu a culpa e destacou em seus canais um comunicado, afirmando ainda que, embora não soubesse da totalidade dos acontecimentos, perdeu na época a oportunidade de agir.

O canal mostra-se ainda convicto de que não voltará no futuro a trabalhar com o veterano apresentador do 'MasterChef'.

