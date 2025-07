Theresa Fonseca diz que, assim como em 'Guerreiros do Sol', também sofreu abusos

© Divulgação / TV Globo

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Theresa Fonseca, 27, estava gravando "Guerreiros do Sol" em 2023 quando soube que havia sido escolhida para interpretar Mariana no remake de "Renascer" (2024). Apesar da projeção trazida pela personagem da novela escrita por Bruno Luperi, a atriz revela ter uma predileção especial por Aldezira, papel que viveu na série do Globoplay.

"É um trabalho que me possibilitou ir a lugares que eu nunca imaginei ter ido. Enquanto Mariana me trouxe maturidade, Aldezira me deu confiança", afirma. Sua personagem foi livremente inspirada na história de uma mulher considerada a mais bela das cangaceiras.

De acordo com pesquisadores da obra de George Moura e Sergio Goldenberg, Aldezira, inspirada em uma mulher chamada Lídia, entrou para o bando de Lampião, se envolveu com Zé Baiano, mas acabou assassinada por ele após ser flagrada com outro homem.

"Isso me trouxe um respeito ainda maior pela personagem. Um peso de que eu teria que honrar essa história da forma mais coerente, certa e real possível, sabe?", explica a atriz.

Na trama, Aldezira foge de casa para escapar dos abusos do pai. Durante a fuga, conhece o cangaceiro Gasolina (Ênio Cavalcante) e acaba mantida em cativeiro por ele, sendo vítima da violência dos cangaceiros. "Nunca tinha feito cenas que mexessem tanto com o meu emocional. Eu saía das gravações mal. Podre. Machucada. Me impactou muito. Acredito que todo trabalho transforma, mas esse foi uma virada de chavinha", conclui.

Emocionada, Theresa revelou ter sofrido abuso quando criança. "Nunca sofri um igual ao da minha personagem, mas já sofri abusos quando era criança. Não quis trazer isso para a minha personagem. É algo da minha vida que eu não queria revisitar", encerrou a questão.

