Bieber acerta dívida milionária com empresário e encerra parceria de mais de 15 anos

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O cantor Justin Bieber e o empresário Scooter Braun encerraram oficialmente uma parceria de mais de 15 anos com um acordo financeiro milionário. O intérprete de "Baby" e "Sorry" aceitou pagar US$ 31,5 milhões, aproximadamente R$ 176 milhões, ao ex-agente após uma disputa judicial envolvendo valores da turnê "Justice", de 2022, que acabou cancelada.

Desse total, US$ 26 milhões (145, 2 milhões) correspondem a um adiantamento que Bieber havia recebido da produtora AEG Presents. Quando a turnê não aconteceu, a empresa de Braun, a HYBE, cobriu os custos para reembolsar a produtora. Bieber, no entanto, teria feito apenas um pagamento parcial até agora. O acordo prevê ainda US$ 5,5 milhões (R$ 30, 7 milhões) referentes a comissões não pagas a Braun, fechando as contas entre os dois, segundo a revista People.

O anúncio do acerto veio na quinta-feira (1º), véspera do lançamento de "Swag", o sétimo álbum de Bieber -seu primeiro projeto musical desde "Justice" (2021).

Os sinais de desgaste na relação já vinham sendo apontados desde 2023, quando a própria revista revelou que Justin Bieber e Braun não se falavam havia meses, e que o cantor estava produzindo um novo disco sem envolvimento do antigo empresário. Braun, que descobriu Justin no YouTube no fim dos anos 2000, anunciou sua aposentadoria da gestão musical em 2024, depois de também ter trabalhado com nomes como Ariana Grande, Taylor Swift e Demi Lovato.

Em entrevista recente, Braun reconheceu o distanciamento: "Não é mais como era antes. Trabalhamos juntos por muito tempo e tivemos um sucesso extremo, mas acho que chega um ponto em que você quer mostrar ao mundo que consegue fazer as coisas sozinho, e eu respeito completamente isso. "Apesar do encerramento da parceria, o empresário afirmou que continua na torcida pelo ex-cliente: "Eu e todos da antiga equipe estamos torcendo por ele."

