Morre Kang Seo-ha, atriz sul-coreana de k-dramas como 'Cirurgiões Cardíacos'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz sul-coreana Kang Seo-ha, conhecida pelo trabalho em k-dramas como "Heart Surgeons - Cirurgiões Cardíacos" e "Nobody Knows", morreu no último domingo (13), aos 31 anos.

A informação foi confirmada por uma irmã da artista em publicação no perfil oficial da sul-coreana no Instagram. Ela morreu em decorrência de um câncer no estômago.

"Meu anjo nos deixou cedo demais", diz a publicação. "Mesmo suportando tudo com analgésicos, você disse 'obrigado', e que foi uma sorte ter durado tanto tempo, e eu me senti realmente envergonhada. Minha querida irmã, você passou por tanta coisa. Espero que esteja feliz e livre da dor onde está agora."

Nascida em 1994, Kang Seo-ha se formou na Universidade Nacional de Artes da Coreia. Seu primeiro papel foi atuando no videoclipe da música "Getting Farther Away", do grupo Brave Guys, em 2012.

A atriz ficou conhecida ao participar de várias séries feitas na Coreia no Sul, entre elas "Schoolgirl Detectives", "Assembly", "First Love Again", "Through the Waves" e "Flowers of the Prison", além de "Heart Surgeons - Cirurgiões Cardíacos" e "Nobody Knows".

Kang Seo-ha também atuou como protagonista de um novo filme, chamado "Mangnaein", que será lançado de maneira póstuma. Ainda sem data de estreia, este deve ser seu último trabalho.

