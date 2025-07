SBT anuncia a contratação do jornalista André Azeredo

© Reprodução

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O SBT anunciou nesta segunda-feira (14) a contratação do jornalista André Azeredo. Ex-Record e com passagens pela Globo e pela RBS, afiliada da emissora da família Marinho no Rio Grande do Sul, ele irá reforçar a equipe de reportagem e também participará do rodízio de apresentação das edições de sábado do SBT Notícias.

Azeredo estava fora da televisão desde dezembro de 2024, quando foi dispensado pela Record após cinco anos na emissora. Agora, ele retorna à TV aberta e passa a integrar o time fixo de jornalistas do SBT, atuando na cobertura diária e nos telejornais da casa. "Minha expectativa é a melhor do mundo. É uma casa muito boa, tradicional e com excelentes profissionais", afirmou em nota divulgada pela emissora.

Ele completou: "Peço licença para chegar até o público do SBT e contribuir com tudo: seja com ao vivo, reportagem, participação especial. Eu faço o que eu gosto de fazer. Rua é uma paixão que eu não quero parar de fazer nunca."

O jornalista ainda destacou que os telespectadores podem esperar por muita dedicação e energia: "O público do SBT pode esperar muita energia e muita dedicação da minha parte, pode ter certeza."

