Jeremy Renner nega acusações de ameaça contra ex-mulher

© <p>Getty Images</p>

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jeremy Renner, o Gavião Arqueiro dos filmes da Marvel, quebrou seis anos de silêncio sobre as acusações de que teria ameaçado sua ex-mulher, Sonni Pacheco, em 2019.

Em entrevista ao Guardian para divulgar sua autobiografia, "My Next Breath" ("Meu Próximo Respiro", em tradução livre), o ator, de 54 anos, falou sobre a cobertura midiática de sua batalha judicial com a ex-mulher. A modelo, hoje com 37 anos, o acusou de ameaçá-la com uma arma de fogo na presença da filha deles, Ava, na época com seis anos. A denúncia acabou arquivada.

"Todo problema que tive na vida, dei um jeito de rir", falou ele sobre as acusações, que chamou de "clickbait". "Isso magoa sentimentos e desumaniza pessoas", disse.

O ator e a modelo se casaram em 2014 e ela pediu divórcio no mesmo ano, solicitando a guarda unilateral da filha. O ex-casal passou anos batalhando pela custódia da menina. Atualmente, eles compartilham a guarda de Ava, que está com 12 anos.

Em 2023, Sonni teve outra filha, com o atual marido, o jogador de futebol Nathan Thompson. Jeremy afirmou que, atualmente, mantém uma relação cordial com a ex.

"Ser falsamente acusado de ações violentas não é bom para ninguém. E é pior ainda quando você é uma celebridade", falou.

O ator disse ainda que não se importa com o que as pessoas pensam dele. "As pessoas falam o que querem pelos seus próprios motivos, e não por ser verdade. Estou acostumado a isso porque sou uma figura pública. Não leio comentários nem críticas. Não me importo", falou.