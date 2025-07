Arquivos confidenciais da turnê de Beyoncé são furtados em Atlanta

© Getty

Itens confidenciais da turnê "Cowboy Carter" da cantora Beyoncé, incluindo gravações inéditas, foram levados em um furto ocorrido na noite de 8 de julho em Atlanta, nos Estados Unidos. Dois membros da equipe da artista tiveram suas malas furtadas de um veículo alugado.

O incidente ocorreu no estacionamento de um mercado na cidade de Atlanta, Geórgia, e teve como alvos o coreógrafo Christopher Grant e o dançarino Diandre Blue. As malas continham tanto pertences pessoais quanto materiais essenciais para a produção da turnê. Entre os objetos levados estavam computadores, fones de ouvido e figurinos. No entanto, a maior preocupação da equipe reside nos arquivos de áudio e vídeo relacionados aos shows.

As autoridades informaram que os criminosos arrombaram o porta-malas do carro para ter acesso às malas. As gravações subtraídas abrangem músicas ainda não lançadas, filmagens de bastidores, planos para a transmissão de uma das apresentações e setlists de shows futuros.

Nesta segunda-feira (14), a polícia local emitiu um mandado de prisão para um suspeito, cuja identidade não foi divulgada. Um veículo específico está sob investigação por sua possível conexão com o furto.

Apesar do ocorrido, a turnê "Cowboy Carter" de Beyoncé segue sua programação nos Estados Unidos. Após as apresentações em Atlanta, a cantora tem shows agendados em Las Vegas para os dias 25 e 26 de julho.