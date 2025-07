Bruninho Mars aparece de surpresa em show e brinca: "Quase sem dívidas"

© <p>Getty Images</p>

Bruno Mars fez uma aparição inesperada durante o show da turnê mundial Deadline do grupo Blackpink, no último domingo (13), no SoFi Stadium, em Los Angeles. O cantor de 39 anos subiu ao palco ao lado da integrante Rosé para cantar o hit “APT”, deixando os fãs em êxtase.

Em tom bem-humorado, Bruno compartilhou o momento em seu perfil no Instagram com a legenda: “Quase sem dívidas, BehhhhhBehhhhh!!! Muito obrigada, Rosay.” A brincadeira logo rendeu milhares de comentários, com destaque para o senso de humor afiado do artista.

A publicação foi vista por muitos como uma resposta aos rumores que circularam em março de 2024. Na época, uma reportagem da NewsNation afirmou que o cantor teria acumulado uma dívida milionária com a rede de cassinos MGM Resorts devido a suposto vício em jogos. A matéria ainda alegava que Bruno teria fechado um acordo para realizar diversas apresentações no local como forma de compensação.

A MGM Resorts, no entanto, desmentiu a informação pouco depois. “Temos orgulho da nossa relação com Bruno Mars, um dos artistas mais vibrantes e dinâmicos do mundo. Dos seus shows no Dolby Live no Park MGM ao novo lounge Pinky Ring no Bellagio, a marca Bruno Mars atrai visitantes do mundo todo”, declarou a empresa à revista People.

A nota oficial reforçou ainda: “A parceria entre MGM e Bruno é de longa data e baseada em respeito mútuo. Qualquer especulação em contrário é completamente falsa. Ele não tem nenhuma dívida conosco. Estamos felizes em continuar criando experiências inesquecíveis para nossos hóspedes.”

Não é a primeira vez que o cantor ironiza os boatos. Em janeiro, após se tornar o primeiro artista a atingir 150 milhões de ouvintes mensais no Spotify, Bruno comemorou o marco com outra indireta bem-humorada: “Ficarei sem dívidas em pouco tempo”, escreveu ele nas redes.

Em entrevista ao Las Vegas Review-Journal em junho do ano passado, Bruno também foi questionado sobre os rumores envolvendo vício em jogos. Ele respondeu com sarcasmo: “De jeito nenhum! Eu adoro os rumores de que sou um cantor de boate em Las Vegas cheio de dívidas. Posso lidar com isso.

