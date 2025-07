Áudio de viúva de produtor desmente mãe de Marília Mendonça

© Reprodução- Instagram

Uma gravação de áudio enviada por Fernanda Costa Souza, viúva de Henrique Bahia — produtor da cantora Marília Mendonça — revela uma divergência em relação à versão apresentada por Ruth Dias, mãe da artista, sobre a partilha do valor do seguro pago após a queda do avião que matou Marília e Henrique, em novembro de 2021.

Dona Ruth declarou ao programa Fantástico neste domingo (13), que a Justiça havia determinado que ela ficasse com 50% da indenização, sob o argumento de que Marília era a figura central da viagem e que nenhum dos outros ocupantes estaria na aeronave se não fosse pela cantora. Ela também afirmou que não teve contato com os familiares das demais vítimas.

No entanto, segundo o programa Fofocalizando, do SBT, Fernanda enviou um áudio diretamente para Ruth, em meados de 2022, enquanto o processo judicial ainda estava em curso. Na gravação, confirmada por Fernanda ao portal Terra, a viúva faz um apelo emocionado para que o valor fosse dividido de forma igualitária entre as famílias.

“Ruth, sei que você perdeu sua filha, seu irmão, o Bahia... mas eu perdi o pai do meu filho, e só tenho ele agora. Por favor, conversa com seu advogado e libera para todo mundo receber partes iguais. Meu filho está passando necessidade. Não tenho como amparar ele sozinha”, diz Fernanda no áudio, alegando que o herdeiro de Marília, Léo, está amparado pela estrutura deixada pela mãe e pelo pai, o cantor Murilo Huff.

A viúva ainda reforça que o processo estava travado porque advogados de outros envolvidos não concordavam com a divisão proposta. Ela conclui o apelo afirmando que estava em seu limite emocional e financeiro.

De acordo com a mesma reportagem, Dona Ruth teria respondido que qualquer questão sobre o processo deveria ser tratada com o advogado dela e, em seguida, bloqueado Fernanda nos aplicativos de mensagens.

