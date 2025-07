Sarah Jessica Parker confirma antigo romance com Nicolas Cage

© Getty Images

Depois de anos de especulações, Sarah Jessica Parker revelou que realmente teve um relacionamento com Nicolas Cage. A confirmação foi feita durante sua participação no programa Watch What Happens Live, apresentado por Andy Cohen, no domingo, 13 de julho.

Ao ser questionada diretamente se já havia namorado o ator, a estrela de Sex and the City respondeu, com naturalidade: “Hum, sim”, como relatou a revista People. Os dois atuaram juntos como par romântico no filme Lua de Mel a Três (Honeymoon in Vegas), lançado em 1992. Na época, rumores apontavam que o romance teria ultrapassado as telas, o que agora foi confirmado por ela — embora sem mais detalhes sobre a relação.

Uma história de amor duradoura com Matthew Broderick

O envolvimento com Nicolas Cage não foi adiante, mas Sarah Jessica Parker encontrou estabilidade ao lado do ator Matthew Broderick. Durante a entrevista, ela também comentou sobre o início do relacionamento com o marido, com quem está casada desde 1997.

“Eu simplesmente sabia que ele era incrível”, afirmou, ao ser questionada se tinha percebido logo no início que ele era "o cara certo". Ela também contou que foi a primeira a dizer “eu te amo”.

O casal está junto há mais de duas décadas e tem três filhos: James Wilke, de 22 anos, e as gêmeas Marion e Tabitha, de 16.

O casamento atual de Nicolas Cage

Já Nicolas Cage está atualmente casado com Riko Shibata. Os dois oficializaram a união em fevereiro de 2021 e são pais de August Francesca, nascida em setembro de 2022. O casal se conheceu durante as filmagens de Prisoners of the Ghostland, no Japão.

O noivado aconteceu à distância, via FaceTime. “Ela estava no Japão e eu, em Nevada. Não a via há seis meses. Então disse: ‘Quero me casar com você’”, contou o ator na época. A ex-mulher de Cage, Alice Kim, com quem ele tem o filho Kal-El Coppola (hoje com 19 anos), foi uma das convidadas da cerimônia.

Além de Kal-El e August Francesca, o ator também é pai de Weston Cage, de 34 anos, fruto de um relacionamento anterior com Christina Fulton.