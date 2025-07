Virginia Fonseca e Zé Felipe oficializam divórcio

© <p>AgNews/Van Campos </p>

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O divórcio de Virginia Fonseca, 26, e Zé Felipe, 27, foi homologado. A informação foi publicada por Léo Dias e confirmada à reportagem pela assessoria da influenciadora.

O cantor pediu o divórcio cerca de um mês após o anúncio do término. A medida foi tomada para oficializar a separação, já que os dois têm filhos menores.

O ex-casal anunciou a separação no fim de maio. Eles foram casados por cinco anos e são pais de Maria Alice, 4, Maria Flor, 2, e José Leonardo, de 10 meses.

Há pouco mais de uma semana, Virginia tirou o sobrenome do ex-marido do Instagram. Ela usava Virginia Fonseca Serrão Costa e deixou apenas o primeiro nome na rede social. Costa é o sobrenome da família de Zé Felipe, e vem do seu pai, Leonardo.

