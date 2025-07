Na Dança dos Famosos, Catia Fonseca ganha ajuda de Luciano Huck para emplacar na Globo

© Renato Stockler/Divulgação/Band

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Catia Fonseca vai começar uma nova fase de sua carreira em breve. A apresentadora, que comandava o Melhor da Tarde na Band desde 2018 e se demitiu em junho, vai estrear na Globo em agosto como uma das participantes do Dança dos Famosos.

Procurada, a Globo ainda não confirma a informação. A reportagem apurou, contudo, que a participação já está certa. Além disso, o programa deve ser uma forma de apresentar Catia ao público da emissora, que pode aproveitá-la em sua grade no futuro.

Apresentador da competição de dança, que é exibida como um quadro do Domingão, Luciano Huck é um dos entusiastas da contratação da colega pela Globo. O marido de Angélica é quem está sublinhando junto aos executivos da emissora a boa aceitação de Cátia com o público e com o mercado publicitário.

Por enquanto, existe a ideia de ela comandar algum projeto voltado ao público feminino no GNT. Não se descarta aproveitá-la também no É de Casa, aos sábados. Tudo isso ainda está sendo estudado e nada foi oficializado.

SAÍDA DA BAND

A transição acontece após meses de desgaste entre a apresentadora e a Band. No dia 11 de junho, após pedir demissão, ela falou em uma live sobre algumas de suas motivações para sair da emissora: "Um dos pontos principais -e não é de hoje, é de um bom tempo- era a falta de estrutura que eu precisava, que eu devia ter, que eu tinha no passado, depois deixei de ter".

Outro motivo teria sido a demissão de Rodrigo Riccó, diretor do Melhor da Tarde e marido da apresentadora, em dezembro de 2024. Ela não gostou da mudança e vinha se queixando com a Band sobre o assunto.

Nas redes sociais, Catia publicou uma carta aberta, em que refletiu sobre os mais de 30 anos de trajetória na televisão, agradeceu parceiros de trabalho e deixou um recado sobre recomeços. "Quando sentimos que o caminho já não vibra com a mesma sintonia, é preciso coragem para dizer: é tempo de seguir", escreveu a apresentadora.