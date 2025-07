'Racismo é crime, assim como furto', dispara Giovanna Ewbank para Marcelo de Carvalho

© Reprodução / Instagram

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Giovanna Ewbank retrucou a fala considerada racista de Marcelo de Carvalho, vice-presidente e acionista da RedeTV!, sobre imigração na Europa. O empresário e ex-marido de Luciana Gimenez publicou um textão após um parente seu ser assaltado em Barcelona.

"Você foi racista e não sou eu que estou dizendo, foi você quem escolheu ser ao escrever nas redes sociais. Racismo é crime assim como furto. Sabia?", escreveu a atriz.

Em seu texto, publicado anteriormente, Marcelo escreveu: "Não é discriminação. É constatação dos fatos. Quando se diz que uma pessoa foi assaltada e que, infelizmente, mais uma vez o autor era um migrante africano, isso não é discriminação racial ou étnica. É simplesmente a descrição objetiva de um fato."

"Negar essa realidade por medo do politicamente correto não protege os cidadãos nem os migrantes honestos que tentam se integrar. Ao contrário: silencia as vítimas, impede a ação do Estado, e fortalece o discurso dos radicais", completou o empresário.

AULA DE HISTÓRIA

Marcelo ainda publicou um texto de sete parágrafos expondo sua opinião sobre a crise migratória europeia. Giovanna retrucou dizendo que "aula de história não faz mal a ninguém".

"A única coisa óbvia é essa fala vir sempre do mesmo lugar: homens héteros, brancos, que se acham superior e o centro do universo por ter... dinheiro. Quem invadiu a África para roubar foram os Europeus. Uma aulinha de história não faz mal a ninguém", disparou a artista.

"Apagar o tweet depois da repercussão não é arrependimento, é recibo de quem teme pelo status e reputação no mercado. Mas agora que todo mundo já sabe como você pensa, seria ótimo ler um pouco da repercussão para ver se você consegue enxergar além de você e ver o tamanho do erro que cometeu reforçando estereótipos e xenofobia", concluiu Giovanna.

Mais cedo, Marcelo havia escrito nas redes que um parente seu foi assaltado na Espanha. "O irmão de meu filho mais velho acaba de ser assaltado em Barcelona. Obviamente, um sujeito de aparência africana, dos milhões que a Europa deixou entrar, deu uma trombada nele, arrancou o celular e saiu correndo", escreveu ele.

Marcelo de Carvalho, 63, é pai de Manoela, Marco e Marcela, com a ex-mulher, Mariana Papa, e de Lorenzo, com Luciana Gimenez. Giovanna Ewbank, 38, é mãe de Titi, Bless e Zyan, com o marido, Bruno Gagliasso.