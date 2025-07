Nicolas Cage comenta namoro com Sarah Jessica Parker

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nicolas Cage comentou o relacionamento que teve com Sarah Jessica Parker após atriz confirmar o envolvimento entre eles no programa Wacth What Happens Live, exibido no último domingo (13). Em declaração ao E!, o astro de Hollywood deu mais detalhes do romance, que há décadas é motivo de especulação.

Segundo o ator, ele tem ideia do porquê o relacionamento entre os dois não durou. "Eu me importava com ela, mas acredito que não passei no teste de conhecer a mãe", disse.

Nicolas Cage explicou que chegou a sair para jantar com a Barbara Parker e a filha em um restaurante chamado Russian Tea Room, mas que talvez não tenha causado uma boa impressão. "Não sei se foi minha jaqueta azul de motociclista Vanson Leather, que ainda tenho, ou minha sinusite, mas nunca mais tive notícias dela", especulou.

A data do envolvimento não foi confirmada na época, mas os rumores começaram quando os dois participaram do filme "Lua de Mel em Las Vegas", gravado em 1991. No longa, a dupla interpreta o par romântico Jack Singer e Betsy Nolan.

A atriz de "Sex and the City" não deu mais detalhes sobre a relação, além de confirmar o envolvimento com Cage.

Parker está com atual marido, Matthew Broderick, desde 1992. Eles se casaram cinco anos após início do namoro e têm três filhos juntos: James, de 22 anos, e as gêmeas Thabita e Marion, de 16.

Já Nicolas Cage está com a japonesa Riko Shibata desde 2021 –este é seu quinto casamento. A primeira filha do casal nasceu em 2022. Além da herdeira com Shibata, o ator tem mais dois filhos, Weston e Kal-el, de relacionamentos anteriores.

