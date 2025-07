Angela Ro Ro está em estado grave, porém estável, e pede doações via Pix

© Wallace Barbosa Anderson Borde Marcello Sa Barretto

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Angela Ro Ro, de 75 anos, segue internada em estado grave no Hospital Silvestre, no Rio de Janeiro. Após ter sido submetida a uma traqueostomia, a cantora agora passa por uma diálise. Ela tem uma infecção pulmonar.

As informações foram confirmadas pelo seu advogado, Carlos Eduardo Campista de Lyrio, que também afirma que a cantora passa por dificuldades financeiras.

Impossibilitada de fazer shows, a cantora tem sua renda comprometida. Segundo Lyrio, Angela Ro Ro ganha em torno de R$ 800 de remuneração por direitos autorais.

Ela está internada há quase um mês. Em conversa com o advogado, no dia em que foi internada, Ro Ro afirmou, ainda em junho, que estava se sentindo "muito mal" e com dificuldade para respirar.

As doações podem ser feitas para a chave-Pix 625.962.507-30, que está no nome dela, Angela Maria Diniz Gonsalves.

Em maio, a cantora fez exames que revelaram que ela tinha uma infecção, o que levantou uma suspeita de câncer que não se confirmou.

Naquele mês, Ro Ro postou um vídeo dizendo: "Estou fazendo esse vídeo com dificuldade física. Fui diagnosticada com infecção no sangue e suspeita de câncer. Não iria brincar com assunto mais sério. Eu amo a minha vida. Eu amo a vida de todos", disse, ofegante, indicando o número de seu Pix, o mesmo de seu CPF, na legenda da postagem. "Qualquer valor será bem-vindo."

Ela já havia escrito outra postagem com o pedido. "Sem perspectiva de alta ou cura para trabalhar, humildemente peço ajuda a vocês!! Qualquer valor será bem vindo!", afirmou. Nos últimos anos, a cantora tem enfrentado problemas financeiras, sobretudo após os anos da pandemia. Por algumas vezes, os fãs se mobilizaram nas redes sociais e ajudaram a artista, com doações.

Dona de uma voz inconfundível, Ro Ro tem discos que se tornaram clássicos da MPB, como "Escândalo", de 1981. Também ficou conhecida por participar, em 1972, do disco "Transa", de Caetano Veloso. Em seu piano, a artista tem como marca a união da música brasileira com a influência do blues.