Internada em estado grave, cantora Angela Ro Ro faz apelo por Pix

A cantora Angela Ro Ro, ícone da MPB, enfrenta um momento delicado de saúde e de finanças. Aos 75 anos, ela está internada em estado grave no Hospital Silvestre, no Rio de Janeiro, onde já passou por uma traqueostomia e agora realiza sessões de diálise por conta de uma infecção pulmonar.

Sem condições de trabalhar, Angela vive com uma renda modesta, cerca de R$ 800 por mês vindos de direitos autorais, segundo informou seu advogado, Carlos Eduardo Campista de Lyrio. Ele também relatou que a artista está hospitalizada há quase um mês e, no dia da internação, já demonstrava estar muito debilitada e com dificuldade para respirar.

Diante da situação, amigos e fãs têm se mobilizado para ajudá-la financeiramente. As doações podem ser feitas via Pix para a chave 625.962.507-30, registrada em seu nome completo, Angela Maria Diniz Gonsalves.

Em maio, exames detectaram uma infecção que chegou a levantar suspeitas de câncer, felizmente descartadas. Na ocasião, a cantora publicou um vídeo emocionado em que aparecia ofegante, dizendo que amava a vida e pedindo ajuda, enquanto divulgava a chave Pix. “Qualquer valor será bem-vindo”, escreveu na legenda.

Nos últimos anos, especialmente após a pandemia, Angela enfrentou dificuldades financeiras recorrentes. Mais de uma vez, fãs se uniram para apoiá-la com vaquinhas e doações.

Com uma carreira marcante, Angela Ro Ro é autora de clássicos da música brasileira e tem uma trajetória respeitada por sua voz poderosa e estilo visceral. Lançou discos emblemáticos como Escândalo (1981) e participou de álbuns históricos, como Transa (1972), de Caetano Veloso. Ao piano, mistura blues e MPB com personalidade única — e segue sendo referência para diferentes gerações.