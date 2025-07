Divórcio de Virgínia Fonseca e Zé Felipe é oficializado após 5 anos

© Instagram/Virgínia Fonseca

O divórcio entre a influenciadora Virgínia Fonseca e o cantor Zé Felipe foi oficializado nesta terça-feira (15). Com o fim do casamento, algumas decisões foram formalizadas. Virgínia voltou a usar seu nome de solteira — Pimenta da Fonseca Serrão — retirando o sobrenome “Costa”, herdado do ex-marido.

Quanto à guarda dos filhos — Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo — ficou definido que eles viverão com a mãe. Zé Felipe poderá visitá-los a qualquer momento, desde que avise com pelo menos 24 horas de antecedência.

Além disso, o cantor, de 27 anos, terá que pagar uma pensão mensal de R$ 60 mil (cerca de €9.312), o equivalente a R$ 20 mil por filho. O valor foi estipulado com base no padrão de vida das crianças enquanto o casal ainda estava junto.

E os bens milionários do ex-casal?

A partilha de bens ainda não foi concluída, pois será tratada em outro processo. O casal estava casado sob o regime de comunhão parcial de bens, o que significa que tudo que foi adquirido durante o casamento deverá ser dividido entre os dois.

Ao longo dos cinco anos de união, Virgínia e Zé Felipe acumularam um patrimônio estimado em 60 milhões de euros. Virgínia é fundadora da marca de cosméticos We Pink, que teve faturamento de 116 milhões de euros no ano passado — e Zé Felipe tem direito à metade da participação da influenciadora na empresa. Por outro lado, o cantor possui investimentos expressivos no setor agropecuário.

Juntos, eles também criaram a empresa Talismã Digital, voltada para o mercado de influenciadores. Além disso, possuem uma mansão em Goiânia, uma casa em Mangaratiba (RJ) e algumas aeronaves avaliadas em cerca de 12 milhões de euros.

Um amor que durou cinco anos

Em maio, os dois anunciaram o fim do relacionamento, pegando de surpresa os milhões de seguidores que acompanhavam a vida do casal nas redes sociais.

“Seguimos juntos, agora de uma maneira diferente. Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem: nossos filhos, bênçãos enviadas por Deus. Não estarmos juntos como casal nunca será motivo para desvalorizar tudo o que construímos: uma família linda. Vivemos tudo intensamente […] Fomos cúmplices em cada momento. Torcemos um pelo outro e assim seguiremos”, disseram em comunicado conjunto.

“Optamos pela honestidade e não por uma vida de aparências. Não nos julguem e não inventem histórias. Somos humanos e seguimos em busca da felicidade plena — a mesma que já vivemos. Estamos em paz e prontos para cuidar dos frutos do nosso amor”, completaram.

Virgínia e Zé Felipe se conheceram em 2020 pelas redes sociais, quando o cantor viu um vídeo da influenciadora no TikTok e decidiu mandar uma mensagem. Dois dias depois, começaram a namorar e, em apenas duas semanas, já estavam morando juntos.

Dois meses após o início do relacionamento, Virgínia anunciou a primeira gravidez. Em março de 2021, eles se casaram em uma cerimônia íntima. A rotina do casal, amplamente exposta nas redes sociais, alavancou a carreira musical de Zé Felipe — filho do cantor Leonardo — e transformou Virgínia na influenciadora digital mais popular do país.