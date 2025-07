Ator americano John Goodman impressiona ao perder 90 quilos

© Alberto E. Rodriguez/Getty Images

O ator norte-americano John Goodman, de 73 anos, chamou a atenção ao aparecer na pré-estreia do novo filme dos Smurfs, realizada no último domingo (14) em Los Angeles. Visivelmente mais magro, ele impressionou pela nova forma física.

Famoso por papéis marcantes em produções como Os Flintstones, O Grande Lebowski, Monstros S.A., O Bar Coyote e A Nova Onda do Imperador, Goodman perdeu cerca de 90 quilos desde que iniciou sua jornada de emagrecimento, em 2007, segundo a revista People.

Na época, o ator admitiu que sua relação com a comida era compulsiva: “Eu comia tudo o que via pela frente”, confessou em entrevista.

A virada de chave

Goodman chegou ao peso máximo em 2011, quando atingiu 181 quilos. Foi então que decidiu transformar seus hábitos de vida: “Eu só queria viver melhor. Você se olha no espelho, tentando fazer a barba, e evita o próprio reflexo. Isso começa a se tornar perigoso”, revelou.

Com o apoio de um nutricionista e do personal trainer Mackie Shilstone — conhecido por treinar celebridades e atletas — o ator mudou completamente a rotina. Reduziu o consumo calórico, cortou açúcar e álcool, e passou a se exercitar com regularidade, fazendo caminhadas, musculação, elíptico e até boxe.

90 quilos a menos e um novo olhar para a vida

No tapete vermelho do filme em que interpreta o Papai Smurf, Goodman surgiu sorridente, usando terno azul-marinho, camisa branca e sapatos marrons. O visual rejuvenescido refletia o esforço de anos de dedicação à saúde.

Apesar da boa fase atual, o ano não começou fácil para o ator. Durante as filmagens de Judy — novo thriller com Tom Cruise, dirigido por Alejandro González Iñárritu — ele sofreu uma lesão no quadril nos estúdios Pinewood, no Reino Unido. Goodman precisou de cuidados médicos e foi afastado temporariamente das gravações. Segundo a imprensa internacional, o acidente não aconteceu enquanto ele filmava suas cenas.

A première de Smurfs marcou sua primeira aparição pública após o episódio.







