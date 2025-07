Do sucesso ao sumiço por opção, confira curiosidades de Ana Paula Arósio, que faz 50

© Divulgação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ana Paula Arósio completa 50 anos nesta quarta-feira (16) e pode-se dizer que metade de sua vida foi sob os holofotes -seja como modelo ou como atriz-, e a outra metade, totalmente reservada, fora do país. Sumiu sem dar notícias, exceto quando dá uns pulinhos no Brasil para algum trabalho comercial.

Como sua trajetória envolve papéis memoráveis até o afastamento repentino, por opção própria, Ana Paula tornou-se uma das figuras mais queridas, e também enigmáticas da TV brasileira.

Sua carreira decolou em 1990, quando já aparecia em capas de caderno, revistas e em campanhas publicitárias. Foi no final da década que a atriz conquistou o reconhecimento nacional ao interpretar a protagonista da minissérie "Hilda Furacão" (Globo), "emprestada" por Silvio Santos, já que era parte do elenco do SBT.

O sucesso da personagem a catapultou ao estrelato e abriu portas para diversos trabalhos posteriores como "Terra Nostra" (1999) e "Esperança" (2002).

Apesar da fama e do reconhecimento nacionais, Ana Paula Arósio sempre se manteve reservada em relação à sua vida pessoal. Em 2010, resolveu deixar o mundo midiático e se recolher. Seu último trabalho foi a série "Na Forma da Lei", antes de pedir desligamento da Globo.

Hoje, mora numa casa na zona rural da Inglaterra e cria cavalos com o marido, o cavaleiro Henrique Pinheiro. Com ele, teve uma cerimônia discreta de casamento em 2010. Saiba mais sobre Ana Paula na galeria de fotos.